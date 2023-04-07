Отбирал боевые доплаты у военных. ГБР задержало чиновника в Одесской области
ГБР задержало одного из руководителей воинской части в Одесской области. Он отбирал у солдат часть ежемесячных боевых доплат.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственное бюро расследований.
В случае отказа отдавать средства, он угрожал подчиненным проблемы с прохождением службы и даже физической расправой.
"Сейчас работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Военнослужащему сообщили о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, преднамеренном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34). , ч. 5 ст.426-1 УК Украины).
Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области ГБР нашло очередной подпольный склад с ворованными продуктами, предназначенными для украинских военных.
Также напомним, что в Харькове задержали военных, которые "продавали" уклонистам отсрочку от мобилизации.
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