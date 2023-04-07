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Отбирал боевые доплаты у военных. ГБР задержало чиновника в Одесской области

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Одесская область, Пятница 07 апреля 2023 11:51
Отбирал боевые доплаты у военных. ГБР задержало чиновника в Одесской области Фото: в Одесской области чиновник отбирал у военных боевые доплаты (Виталий Носач, РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

ГБР задержало одного из руководителей воинской части в Одесской области. Он отбирал у солдат часть ежемесячных боевых доплат.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственное бюро расследований.

В случае отказа отдавать средства, он угрожал подчиненным проблемы с прохождением службы и даже физической расправой.

"Сейчас работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Военнослужащему сообщили о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, преднамеренном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34). , ч. 5 ст.426-1 УК Украины).

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской области ГБР нашло очередной подпольный склад с ворованными продуктами, предназначенными для украинских военных.

Также напомним, что в Харькове задержали военных, которые "продавали" уклонистам отсрочку от мобилизации.

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ГБР защитники
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