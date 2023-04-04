Украли 3 тонны продуктов у военных: ГБР разоблачило подпольный склад (фото)

Государственное бюро расследований нашло очередной подпольный склад с ворованными продуктами, предназначенными для украинских военных. В этот раз в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Правоохранители напоминают, что в январе этого года уже разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала пищевые продукты, которые предназначались для ВСУ.

Во время масштабной спецоперации ДБР совместно с Нацполицией Днепропетровской области и СБУ провело почти 70 обысков.

В результате было изъято более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова к перепродаже, а также почти 4 млн гривен наличными в разной валюте.

Фото: ДБР нашел еще один подпольный состав с ворованными продуктами, которые предназначались для ВСУ (dbr.gov.ua)

В настоящее время работники ДБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около 3 тонн.

В рамках досудебного расследования по статье присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) сообщено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему складом и главному менеджеру.

Расследование продолжается. Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения экспертиз также поступят в воинские части.

Напомним, ранее прокуратура сообщила о подозрении предпринимателю в Киеве, который мог поставлять некачественные продукты для военных более чем на 9 млн гривен.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ.

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