Чем торговая война за Гренландию грозит Украине: объяснения экспертов

Как отмечают эксперты, последствия кризиса между США и Европой могут быть для Украины и материальными. Сейчас Украина получает оружие по программе PURL, которая предусматривает покупку оружия у Штатов за средства Европы.

В зоне особого риска могут оказаться боеприпасы для систем противовоздушной обороны.

"Если европейцы сейчас говорят, что мы у США ничего покупать не будем, а Украине мы не можем дать то, что она хочет, потому что мы это не производим - то Украина может не получить американское оружие", - предположил Иван Ус.

В то же время эксперт Александр Хара считает, что речь идет прежде всего о будущих контрактах.

По его мнению, Дональд Трамп вряд ли будет блокировать действующие договоренности о продаже оружия Украине за европейские средства, ведь это повлечет сложные юридические процедуры.

Кроме этого, эксперты обращают внимание на долгосрочные риски. Непредсказуемая политика США, в частности постоянные изменения тарифов и торговых условий, подрывает доверие ко всей системе международной торговли и делает невозможным стратегическое планирование для бизнеса.

"Представьте себя на месте любого бизнесмена, которому надо делать расчеты, и если это связано с внешней торговлей, первый вопрос - какие будут таможенные тарифы. А ему говорят: трудно посчитать, потому что сейчас это так, но послезавтра это может быть по-другому", - пояснил Иван Ус.

В итоге аналитики отмечают: в таких условиях США не могут быть гарантом безопасности - ни для Европы в рамках НАТО, ни тем более для Украины.