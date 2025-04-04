Чим показовий візит Дмитрієва до США і чи буде перемир'я до 20 квітня: думка політолога

США очікують зрушення в переговорах щодо завершення війни Росії проти України не раніше ніж за кілька тижнів. Тому, ймовірно, до 20 квітня повного припинення вогню не буде.

Візит Дмитрієва

Фесенко звернув увагу, що візит представника російського диктатора Кирила Дмитрієва до США сам по собі показовий.



"Перший візит російського чиновника, щоправда він не є великим офіційним державним чиновником, але все одно спецпосланець Путіна. Проте в рамках переговорного процесу вперше високопоставлений росіянин з'явився у Вашингтоні", - зазначив він.

За словами політолога, про візит Дмитрієва до США дуже мало відкритої інформації. Зокрема, поки незрозуміло, чи зустрічався він із президентом США Дональдом Трампом.

Також поки незрозуміло, чи поговорить глава Кремля Володимир Путін із Трампом після візиту Дмитрієва до США.

"Тому що, коли Віткофф приїжджав до Москви, після цього двічі були телефонні розмови. Зараз може щось бути подібне, натяки є, але Пєсков (прессекретар Кремля Дмитро Пєсков - ред.) буквально сьогодні сказав, що ні, не планується. Але, як ми знаємо, не все, що говорить Пєсков, підтверджується. Може, сьогодні не планується, а завтра стане реальністю", - пояснив він.

Фесенко вважає, що Дмитрієв під час візиту до Вашингтона домовлявся про продовження переговорного процесу зі США. Але, в Росії поки що не очікують розмови двох лідерів, ймовірно, сторони "домовилися не про все". Зокрема, "американці могли не погодитися на якісь пропозиції росіян".

Можливість припинення вогню

Політолог нагадав, що, як зазначав держсекретар США Марко Рубіо, зрушення в мирних переговорах можуть бути тільки через кілька тижнів і не раніше.

"Уже точно можна сказати, що до 20 квітня повного припинення вогню не буде - це просто нереально. Якщо відновляться переговори, наприклад наступного тижня, то теоретично можуть домовитися, наприклад, про припинення вогню в повітрі. І то, я поки що не бачу передумов", - вважає експерт.