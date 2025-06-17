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Горячий дуэт: Брэд Питт и его младшая на 30 лет невеста покорили парным "луком"

Вторник 17 июня 2025 20:33
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Горячий дуэт: Брэд Питт и его младшая на 30 лет невеста покорили парным "луком" Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

61-летний голливудский актер Брэд Питт и его 32-летняя невеста, дизайнер украшений Инес де Рамон, совершили редкий выход вместе на публику - на этот раз на премьере фильма о "Формуле-1" в Нью-Йорке. Пара покорила красную дорожку идеально подобранными парными образами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт FORMULA 1.

Инес де Рамон появилась на премьере в Нью-Йорке в элегантном, но дерзком образе, который невозможно было не заметить.

Свои длинные черные волосы она собрала в высокий объемный пучок, оставив несколько прядей, мягко обрамляющих лицо.

Макияж Инес был безупречным - с акцентом на сияющее покрытие кожи и блеск для губ с ягодным оттенком.

Для выхода с Брэдом Питтом она выбрала белый облегающий топ с воротником-халтером, открытой спиной и глубоким декольте.

Горячий дуэт: Брэд Питт и его младшая на 30 лет невеста покорили парным &quot;луком&quot;Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: Getty Images)

Легкий прозрачный материал деликатно подчеркивал ее хрупкую талию.

Верх она сочетала с прозрачной макси-юбкой, украшенной мерцающими стразами и легкими перьями.

Образ завершал массивный черный ремень с крупной пряжкой - стильный контраст к нежному луку.

Инес дополнила наряд белыми туфлями на каблуках, компактной сумочкой на цепочке и серьгами с бриллиантами.

Брэд Питт, как всегда, остановился на классике: темно-синий костюм с черными лацканами, белая рубашка, лакированные туфли и стильные солнцезащитные очки.

Пара не скрывала своих чувств - они с улыбками позировали перед камерами, обнимались и весело смеялись.

Инес буквально сияла рядом с актером, который смотрел на нее с нежностью и восхищением.

Напомним, роман актера и юной брюнетки длится еще с 2022 года. До встречи с Питтом де Рамон была замужем за актером "Дневников вампира" Полом Уэсли.

Поговаривают, что пара серьезно задумывается над детьми и свадьбой - хотя официально союз они пока не узаконили.

На днях в таблоидах даже появились слухи, что Питт якобы передумал жениться.

Ранее Брэд был в браке с Анджелиной Джоли. Их развод длился в судах восемь лет, и сейчас актер продолжает решать сложные вопросы с детьми - двое из них отказались от его фамилии.

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