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Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторить

Вторник 17 июня 2025 17:12
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Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторить Никитюк удачно скрывала беременность за модными образами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская телезвезда Леся Никитюк недавно подтвердила слухи о своей беременности. Длительное время она скрывала изменения в личной жизни и делала это очень стильно!

Как Леся прятала беременность? В материале РБК-Украина мы разобрали ее последние образы, которые легко повторить, особенно если вам тоже хочется подчеркнуть одно и замаскировать другое.

Широкие джинсы и оверсайз худи

Во время прогулки в Одессе будущая мама выгуляла лаконичный и одновременно модный образ, который удачно скрыл признаки беременности.

Она выбрала черный худи с капюшоном, объемный жакет и джинсы-клеш свободного кроя. Акцент на верхней одежде позволил отвлечь внимание от середины фигуры.

А объемный клатч прекрасно дополнил образ и позволил прикрывать животик на фотографиях.

Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторитьНикитюк в широких джинсах и оверсайз худи (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Спорт-шик

На другом фото из Одессы ведущая удачно спрятала животик за образом в стиле спорт-шик, в котором сочетается комфорт и элегантность.

Леся примерила спортивный костюм темного оттенка, который накинула поверх черной водолазки.

Образ дополнили яркие акценты: серебристая сумочка, массивное колье-цепь и большие объемные очки, которые добавили шарма и утонченности.

Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторитьКак спрятать животик в стиле спорт-шик (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Тренч с рисунком

Еще один удачный способ скрыть изменения от посторонних глаз - выбрать эффектный плащ с узором и высокие ботинки.

Леся отдала предпочтение одежде темного цвета и дополнила ее черными солнечными очками.

Визуально наряд и его детали привлекают внимание, но в то же время рассеивают фокус от животика. Отличный способ мастерски скрыть беременность.

Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторитьЛеся Никитюк в модном тренче и сапогах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Спортивный костюм

Свободный крой и минимум деталей - все, что нужно для уюта и маскировки. Именно в таком образе Леся Ивановна провела выходной за походом в кино.

Она выбрала стильный спортивный комплект синего цвета и белые кроссовки, которые идеально подчеркнули комфортный "лук". Идеальный образ для прогулок в выходные.

Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторитьНикитюк в спортивном костюме (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Жакеты свободного кроя

Ничто так не помогает создать загадочный образ, как классический жакет. На съемках новых программ звездная телеведущая неоднократно появлялась в пиджаках с прямыми линиями, легким блеском и глубокими цветами.

Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторитьНикитюк в стильном классическом костюме (фото: instagram.com/alina_kosh)

Дополняла Леся массивными жакетами и платья. Идеальный вариант, чтобы выглядеть стильно, привлекательно и не подчеркивая животик.

Как Леся Никитюк прятала беременный животик и никто не замечал: модные образы, которые легко повторитьКакие жакеты носит Никитюк (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Что известно о беременности Леси Никитюк

Популярная украинская телеведущая официально заявила о своей беременности в понедельник, 16 июня. Тогда она опубликовала фото, на котором в полупрозрачном платье позирует с заметно округлившимся животиком.

Для 37-летней Леси это будет первый опыт материнства. Она помолвлена с младшим на 9 лет военнослужащим Дмитрием Бабчуком, который сделал предложение в январе этого года.

Ранее мы рассказывали, что ИИ уже выбрал имя для будущего ребенка Леси Никитюк.

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