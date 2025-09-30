З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає тренди

Гумові чоботи восени 2025 - це не тільки про практичність, а й про стиль. Блогерка Тетяна Парфільєва показала, як носити цей взуттєвий тренд так, щоб мати сучасний та ефектний вигляд навіть у дощову погоду.

РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram розповідає, з чим поєднувати гумові чоботи цієї осені, щоб залишатися в тренді.

Який "лук" вибрала блогерка

Гумові чоботи

Акцентна деталь - чорні гумові чоботи. Модель з високою халявою і виразним логотипом відомого бренду виводить гумові чоботи з категорії суто практичного взуття в розряд модного елемента. Вони створюють потрібний контраст із мініспідницею.

Чорний гольф-водолазка

В основі образу - базовий чорний гольф, який є незамінною річчю в осінньому гардеробі.

Мініспідниця

Чорний низ зі складками надає образу грайливості та підліткового, трохи гранжевого стилю. Короткий поділ візуально подовжує ноги.

Шкіряна куртка-бомбер

Об'ємна куртка зі шкіри ідеально вписується в "бунтарську" естетику, додаючи структури та захищаючи від осіннього холоду. Вона створює модний ефект контрасту об'ємів (oversize-верх і короткий низ).

Блогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Сумка

Велика стьобана шкіряна сумка на ланцюжку підкреслює статус образу і надає класичної елегантності.

Аксесуари:

сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі довершують образ сучасної it-girl;

на спідниці є тонкий ланцюжок з кулоном, який надає образу цікавого штриха.

Секрет стилю

Парфільєва використовує чорний монохром, що робить образ візуально дорогим і витонченим. Вона майстерно поєднує практичність (чоботи), жіночність (міні) і тренди (шкіряний бомбер).

Парфільєва показала модний образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

З чим носити гумові чоботи восени 2025

Гумові чоботи - це справжній хіт осені 2025 року, і їх можна стилізувати не тільки як взуття для прогулянки під дощем. Надихаючись образом блогерки, можна створити кілька трендових луків.

1. Образ "Міська бунтарка" (як у Парфільєвої)

Верх: об'ємний шкіряний бомбер (або косуха) чи подовжений картатий жакет (blazer).

Низ: мініспідниця А-силуету, спідниця-плісе або короткі твідові шорти.

Деталі: щільні чорні колготки (за потреби) і структурована сумка на ланцюжку.

Блогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

2. Образ "Практичний кежуал"

Верх: об'ємний в'язаний светр грубої в'язки або тепле худі.

Низ: джинси-скінні, заправлені в чоботи, або прямі джинси.

Деталі: довгий тренч або стьобана куртка. Чоботи тут виконують свою пряму функцію і надають стилю.

3. Образ "Елегантний контраст"

Верх і низ: легка трикотажна сукня в довжині міді або в'язана сукня довжиною до коліна (з розрізом). Це створює цікавий контраст між "грубим" взуттям і "м'яким" одягом.

Деталі: пальто прямого крою. Важливо, щоб край сукні був значно вищим або нижчим за край чобота, щоб уникнути візуальної "різки" ноги.

Порада: Щоб не виглядати "по-дачному", завжди додавайте у свій образ хоча б один елемент, що підкреслює міський шик (наприклад, дорогу сумку, елегантне пальто або виразні прикраси).

Таня Парфільєва показала модні гумові чоботи (фото: instagram.com/tanyaparfileva)