З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає тренди
Гумові чоботи восени 2025 - це не тільки про практичність, а й про стиль. Блогерка Тетяна Парфільєва показала, як носити цей взуттєвий тренд так, щоб мати сучасний та ефектний вигляд навіть у дощову погоду.
РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram розповідає, з чим поєднувати гумові чоботи цієї осені, щоб залишатися в тренді.
Який "лук" вибрала блогерка
Гумові чоботи
Акцентна деталь - чорні гумові чоботи. Модель з високою халявою і виразним логотипом відомого бренду виводить гумові чоботи з категорії суто практичного взуття в розряд модного елемента. Вони створюють потрібний контраст із мініспідницею.
Чорний гольф-водолазка
В основі образу - базовий чорний гольф, який є незамінною річчю в осінньому гардеробі.
Мініспідниця
Чорний низ зі складками надає образу грайливості та підліткового, трохи гранжевого стилю. Короткий поділ візуально подовжує ноги.
Шкіряна куртка-бомбер
Об'ємна куртка зі шкіри ідеально вписується в "бунтарську" естетику, додаючи структури та захищаючи від осіннього холоду. Вона створює модний ефект контрасту об'ємів (oversize-верх і короткий низ).
Блогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
Сумка
Велика стьобана шкіряна сумка на ланцюжку підкреслює статус образу і надає класичної елегантності.
Аксесуари:
- сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі довершують образ сучасної it-girl;
- на спідниці є тонкий ланцюжок з кулоном, який надає образу цікавого штриха.
Секрет стилю
Парфільєва використовує чорний монохром, що робить образ візуально дорогим і витонченим. Вона майстерно поєднує практичність (чоботи), жіночність (міні) і тренди (шкіряний бомбер).
Парфільєва показала модний образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
З чим носити гумові чоботи восени 2025
Гумові чоботи - це справжній хіт осені 2025 року, і їх можна стилізувати не тільки як взуття для прогулянки під дощем. Надихаючись образом блогерки, можна створити кілька трендових луків.
1. Образ "Міська бунтарка" (як у Парфільєвої)
Верх: об'ємний шкіряний бомбер (або косуха) чи подовжений картатий жакет (blazer).
Низ: мініспідниця А-силуету, спідниця-плісе або короткі твідові шорти.
Деталі: щільні чорні колготки (за потреби) і структурована сумка на ланцюжку.
Блогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
2. Образ "Практичний кежуал"
Верх: об'ємний в'язаний светр грубої в'язки або тепле худі.
Низ: джинси-скінні, заправлені в чоботи, або прямі джинси.
Деталі: довгий тренч або стьобана куртка. Чоботи тут виконують свою пряму функцію і надають стилю.
3. Образ "Елегантний контраст"
Верх і низ: легка трикотажна сукня в довжині міді або в'язана сукня довжиною до коліна (з розрізом). Це створює цікавий контраст між "грубим" взуттям і "м'яким" одягом.
Деталі: пальто прямого крою. Важливо, щоб край сукні був значно вищим або нижчим за край чобота, щоб уникнути візуальної "різки" ноги.
Порада: Щоб не виглядати "по-дачному", завжди додавайте у свій образ хоча б один елемент, що підкреслює міський шик (наприклад, дорогу сумку, елегантне пальто або виразні прикраси).
Таня Парфільєва показала модні гумові чоботи (фото: instagram.com/tanyaparfileva)
