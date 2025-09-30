ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає тренди

Вівторок 30 вересня 2025 07:15
UA EN RU
З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає тренди Тетяна Парфільєва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Гумові чоботи восени 2025 - це не тільки про практичність, а й про стиль. Блогерка Тетяна Парфільєва показала, як носити цей взуттєвий тренд так, щоб мати сучасний та ефектний вигляд навіть у дощову погоду.

РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram розповідає, з чим поєднувати гумові чоботи цієї осені, щоб залишатися в тренді.

Який "лук" вибрала блогерка

Гумові чоботи

Акцентна деталь - чорні гумові чоботи. Модель з високою халявою і виразним логотипом відомого бренду виводить гумові чоботи з категорії суто практичного взуття в розряд модного елемента. Вони створюють потрібний контраст із мініспідницею.

Чорний гольф-водолазка

В основі образу - базовий чорний гольф, який є незамінною річчю в осінньому гардеробі.

Мініспідниця

Чорний низ зі складками надає образу грайливості та підліткового, трохи гранжевого стилю. Короткий поділ візуально подовжує ноги.

Шкіряна куртка-бомбер

Об'ємна куртка зі шкіри ідеально вписується в "бунтарську" естетику, додаючи структури та захищаючи від осіннього холоду. Вона створює модний ефект контрасту об'ємів (oversize-верх і короткий низ).

З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає трендиБлогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Сумка

Велика стьобана шкіряна сумка на ланцюжку підкреслює статус образу і надає класичної елегантності.

Аксесуари:

  • сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі довершують образ сучасної it-girl;
  • на спідниці є тонкий ланцюжок з кулоном, який надає образу цікавого штриха.

Секрет стилю

Парфільєва використовує чорний монохром, що робить образ візуально дорогим і витонченим. Вона майстерно поєднує практичність (чоботи), жіночність (міні) і тренди (шкіряний бомбер).

З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає трендиПарфільєва показала модний образ (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

З чим носити гумові чоботи восени 2025

Гумові чоботи - це справжній хіт осені 2025 року, і їх можна стилізувати не тільки як взуття для прогулянки під дощем. Надихаючись образом блогерки, можна створити кілька трендових луків.

1. Образ "Міська бунтарка" (як у Парфільєвої)

Верх: об'ємний шкіряний бомбер (або косуха) чи подовжений картатий жакет (blazer).

Низ: мініспідниця А-силуету, спідниця-плісе або короткі твідові шорти.

Деталі: щільні чорні колготки (за потреби) і структурована сумка на ланцюжку.

З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає трендиБлогерка Таня Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

2. Образ "Практичний кежуал"

Верх: об'ємний в'язаний светр грубої в'язки або тепле худі.

Низ: джинси-скінні, заправлені в чоботи, або прямі джинси.

Деталі: довгий тренч або стьобана куртка. Чоботи тут виконують свою пряму функцію і надають стилю.

3. Образ "Елегантний контраст"

Верх і низ: легка трикотажна сукня в довжині міді або в'язана сукня довжиною до коліна (з розрізом). Це створює цікавий контраст між "грубим" взуттям і "м'яким" одягом.

Деталі: пальто прямого крою. Важливо, щоб край сукні був значно вищим або нижчим за край чобота, щоб уникнути візуальної "різки" ноги.

Порада: Щоб не виглядати "по-дачному", завжди додавайте у свій образ хоча б один елемент, що підкреслює міський шик (наприклад, дорогу сумку, елегантне пальто або виразні прикраси).

З чим носити гумові чоботи восени 2025: блогерка Парфільєва задає трендиТаня Парфільєва показала модні гумові чоботи (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Росія атакує Україну "Шахедами": де фіксуються ворожі дрони
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен