Трендовый макияж осени: секрет сияющей кожи, как у Дженнифер Лопес

Сияющая, свежая кожа - главный тренд осеннего макияжа 2025. Стилисты уверены: образ в стиле Дженнифер Лопес с glow-эффектом остается актуальным и придает лицу молодость и ухоженность.

РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram рассказывает, как сделать этот трендовый макияж.

Знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес неоднократно доказывала, что классика и естественность - это вечная тенденция.

Ее узнаваемый образ - это сияющая кожа, теплые бронзовые тени и нюдовые губы.

Макияж в стиле Джей Ло остается актуальным и этой осенью, ведь сочетает в себе ухоженность и элегантность.

Шаг 1. Сияющая кожа - основа всего

Главный акцент в макияже Джей Ло - это эффект glow skin, когда лицо излучает здоровый блеск.

Подготовка: нанесите увлажняющий крем и праймер с подсвечивающим эффектом или жидкий хайлайтер на зону скул, переносицы и над верхней губой.

Тон: выберите тональное основание с естественным, светоотражающим финишем. Цвет должен точно соответствовать тону вашей кожи.

Контуринг и бронзер: используйте кремовые текстуры на скулах, лбу и челюсти. Затем зафиксируйте все пудровым бронзером теплого оттенка.

Хайлайтер и румяна: добавьте хайлайтер с персиково-золотым подтоном на верхнюю часть скул. Румяна выбирайте коралловые или нюдово-персиковые - наносите их мягко к вискам.

Как сделать макияж Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Шаг 2. Выразительный, но мягкий взгляд

Глаза в стиле J.Lo - это легкий smoky, выполненный в теплой бронзово-коричневой гамме.

Тени: нанесите теплые коричневые оттенки в складку веки, бронзовый шимер - на подвижную часть, а более темный коричневый - во внешний уголок глаза.

Подводка: подведите верхнюю линию роста ресниц коричневым карандашом или подводкой. Добавьте немного теней вдоль нижних ресниц.

Ресницы и брови: тушь - обязательна. По желанию - накладные ресницы. Брови оформите естественно, фиксируя прозрачным гелем.

Шаг 3. Объемные губы

В макияже Лопес губы всегда смотрятся естественно, но при этом очень выразительно.

Контур: очертите губы карандашом более темного оттенка, чем ваш естественный.

Помада: выберите нюдовую с розовым или персиковым подтоном.

Блеск: можно добавить легкий блеск в центр для эффекта объема.

Советы для идеального результата:

избегайте четких границ - все должно быть мягко растушеванным;

теплая гамма - от золотистых до карамельных оттенков;

акцент на естественности - главное - выглядеть здорово, ухожено и уверенно.

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)