Чили поможет Украине с гуманитарным разминированием после войны
Чили постоянно и постепенно осуждает агрессию России против Украины и планирует присоединиться к гуманитарному разминированию после войны.
Об этом заявил президент Чили Габриэль Борич на Саммите мира в Швейцарии, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Чилийский лидер отметил, что его страна привержена принципу уважения суверенитета и территориальной целостности и призывает к уважению к этим принципам, правам человека в международном праве, которые должны стать основой для устойчивого мира.
"Мы решительно выступаем против использования силы и угрозы такого использования и верим, что дипломатия и международное право являются единственными легитимными инструментами для решения споров", - сказал Борич.
Также он назвал сверхважной защиту украинских АЭС, являющихся «залогом будущего международного благополучия», и отметил, что также следует исключить возможность применения ядерного оружия.
"Мы должны быть в состоянии... усадить Россию за стол переговоров", - заявил Борич.
Кроме того, президент Чили сообщил, что страна внесет вклад в гуманитарное разминирование Украины после завершения войны.
Напомним, советник президента США Джейк Салливан предположил, что президент России Владимир Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, заморозка российско-украинского конфликта сегодня приведет только к дальнейшей агрессивной войне.
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