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Чили поможет Украине с гуманитарным разминированием после войны

Воскресенье 16 июня 2024 03:21
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Чили поможет Украине с гуманитарным разминированием после войны Фото: табличка "Опасно, мины" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Чили постоянно и постепенно осуждает агрессию России против Украины и планирует присоединиться к гуманитарному разминированию после войны.

Об этом заявил президент Чили Габриэль Борич на Саммите мира в Швейцарии, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Чилийский лидер отметил, что его страна привержена принципу уважения суверенитета и территориальной целостности и призывает к уважению к этим принципам, правам человека в международном праве, которые должны стать основой для устойчивого мира.

"Мы решительно выступаем против использования силы и угрозы такого использования и верим, что дипломатия и международное право являются единственными легитимными инструментами для решения споров", - сказал Борич.

Также он назвал сверхважной защиту украинских АЭС, являющихся «залогом будущего международного благополучия», и отметил, что также следует исключить возможность применения ядерного оружия.

"Мы должны быть в состоянии... усадить Россию за стол переговоров", - заявил Борич.

Кроме того, президент Чили сообщил, что страна внесет вклад в гуманитарное разминирование Украины после завершения войны.

Напомним, советник президента США Джейк Салливан предположил, что президент России Владимир Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, заморозка российско-украинского конфликта сегодня приведет только к дальнейшей агрессивной войне.

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