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Чилі допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням після війни

Неділя 16 червня 2024 03:21
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Чилі допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням після війни Фото: табличка "Небезпечно, міни" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Чилі постійно та поступово засуджує агресію Росії проти України і планує долучитися до гуманітарного розмінування після завершення війни.

Про це заявив президент Чилі Габрієль Борич на Саміті миру у Швейцарії, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Чилійський лідер зазначив, що його країна віддана принципу повагу до суверенітету та територіальної цілісності та закликає до поваги до цих принципів, прав людини в міжнародного права, які мають стати основою для сталого миру.

«Ми рішуче виступаємо проти використання сили та загрози такого використання та віримо, що дипломатія та міжнародне право є єдиними легітимними інструментами для вирішення диспутів», - сказав Борич.

Також він назвав надважливим захист українських АЕС, які є «запорукою майбутнього міжнародного благополуччя», і зазначив, що також треба виключити можливість застосування ядерної зброї.

«Ми повинні бути в змозі… усадити Росію за стіл переговорів», - заявив Борич.

Крім того, президент Чилі повідомив, що країна зробить внесок у гуманітарне розмінування України після завершення війни.

Нагадаємо, радник президента США Джейк Салліван припустив, що президент Росії Володимир Путін попросив Китай не брати участі у саміті миру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни.

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