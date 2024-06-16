Чилі допоможе Україні з гуманітарним розмінуванням після війни

Чилі постійно та поступово засуджує агресію Росії проти України і планує долучитися до гуманітарного розмінування після завершення війни.

Про це заявив президент Чилі Габрієль Борич на Саміті миру у Швейцарії, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Чилійський лідер зазначив, що його країна віддана принципу повагу до суверенітету та територіальної цілісності та закликає до поваги до цих принципів, прав людини в міжнародного права, які мають стати основою для сталого миру.

«Ми рішуче виступаємо проти використання сили та загрози такого використання та віримо, що дипломатія та міжнародне право є єдиними легітимними інструментами для вирішення диспутів», - сказав Борич.

Також він назвав надважливим захист українських АЕС, які є «запорукою майбутнього міжнародного благополуччя», і зазначив, що також треба виключити можливість застосування ядерної зброї.

«Ми повинні бути в змозі… усадити Росію за стіл переговорів», - заявив Борич.

Крім того, президент Чилі повідомив, що країна зробить внесок у гуманітарне розмінування України після завершення війни.