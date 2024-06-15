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Заморозка конфликта сегодня - это рецепт для последующей агрессивной войны, - фон дер Ляен

Суббота 15 июня 2024 20:26
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Заморозка конфликта сегодня - это рецепт для последующей агрессивной войны, - фон дер Ляен Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Заморозка российско-украинского конфликта сегодня приведет только к дальнейшей агрессивной войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в ходе первого пленарного заседания Глобального саммита мира.

"Заморозка конфликта сегодня, когда иностранные войска оккупируют украинскую землю, не ответ. Где факто, это рецепт для последующей агрессивной войны", - сказала фон дер Ляен.

Как отметила президент Еврокомиссии, мировые лидеры должны поддержать всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины.

"Такой мир, который восстановит суверенитет и территориальную целостность Украины, нерушимость всех границ, суверенитет всех народов, - именно это ставка", - подчеркнула она.

Ультиматум Путина по переговорам с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин накануне Глобального мира в Швейцарии назвал условия, при которых якобы готов на мирные переговоры с Украиной.

Он требует, чтобы украинские войска отошли из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Украине нужно отказаться от вступления в НАТО. И только тогда Россия будет готова начать диалог с Украиной об окончании войны.

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