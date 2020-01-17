У Чикаго сталась стрілянина, постраждали 5 людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілянина в Чикаго сталась в барбершопі

В Чикаго (США) сталася стрілянина в барбершопі, в результаті якої постраждали п'ятеро осіб, включаючи трьох неповнолітніх. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції міста.

Наголошується, двоє нападників зайшли в барбершоп, озирнулися і вийшли, після чого вистрілили у відвідувачів перукарні через вуличну вітрину.

Серед поранених троє підлітків віком від 11 до 17 років, а також двоє дорослих віком 30 і 40 років. Уточнюється, що всіх постраждалих госпіталізували.

Нагадаємо, у місті Гельзенкірхен (Німеччина) поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем.

Раніше в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекції.

До цього в американському окрузі Таррант (штат Техас) дві людини загинули в результаті стрілянини в церкві.

Нагадаємо, у місті Монси штату Нью-Йорк зловмисник з ножем увірвався в ром рабина, в результаті чого постраждали п'ять осіб. Як повідомляється, невідомий чоловік з ножем увірвався в будівлю ввечері 28 грудня, коли там зібралися близько 100 осіб. У цей момент рабин Хаїм Роттенберг запалював свічки з нагоди сьомої ночі Хануки.