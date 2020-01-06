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У Німеччині поліцейський застрелив чоловіка, який погрожував йому ножем

Новини » Надзвичайні події     06.01.2020 - 14:17
У Німеччині поліцейський застрелив чоловіка, який погрожував йому ножем
Ілюстративне фото (CGTNOfficial/twitter)

Чоловік спочатку вдарив якимось предметом по патрульній машині

У місті Гельзенкірхен (Німеччина) поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем. Про це 6 січня повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Welt.

Зазначається, що чоловік спочатку вдарив якимось предметом по патрульній машині, припаркованій перед поліцейським відділенням, після чого з предметом у піднятій руці підійшов до правоохоронців. Поліція помітила, що чоловік тримав в іншій руці також ніж. Коли підозрілий не зупинився, незважаючи на кілька попереджень, 23-річний правоохоронець зробив у чоловіка постріл, який став смертельним.

"У неділю в Гельзенкірхені поліцейський застрелив 37-річного чоловіка, який, за свідченнями, кинувся на кількох офіцерів з ножем. Після вбивства нападника розслідується можливе терористичне підгрунтя", - йдеться у повідомленні .

Убитий виявився громадянином Туреччини, який проживав у Гельзенкірхені. Нападник вигукував "Алах Акбар" під час нападу на поліцейських.

Нагадаємо, у вівторок увечері, 19 листопада, в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекцію.

Крім того, у німецькому місті Галле невідомий відкрив стрілянину, в результаті загинули декілька людей.

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