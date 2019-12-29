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У США двоє людей загинули в результаті стрілянини в церкві

Новини » Надзвичайні події     29.12.2019 - 21:05
У США двоє людей загинули в результаті стрілянини в церкві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілянина сталася в американському окрузі Таррант, штат Техас

В американському окрузі Таррант (штат Техас) двоє людей загинули в результаті стрілянини в церкві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію CBS.

Повідомляється, що невідомий відкрив стрілянину в християнській церкві неподалік від міста Форт-Уерт. В інциденті постраждала ще одна людина, його стан лікарі оцінюють як критичний.

Зараз на місці події працюють співробітники поліції. До теперішнього моменту немає інформації про затримання підозрюваного.

Нагадаємо, в місті Монсі штату Нью-Йорк зловмисник з ножем увірвався в ром рабина, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. Як повідомляється, невідомий чоловік з ножем увірвався в будівлю ввечері 28 грудня, коли там зібралися близько 100 осіб. У цей момент рабин Хаїм Роттенберг запалював свічки з нагоди сьомої ночі Хануки.

Після цього зловмисник спробував проникнути в синагогу, яка розташована поруч з будинком рабина, але безуспішно.

У 2019 року в США було скоєно рекордно високу кількість масових вбивств, починаючи з 1970-х років, коли в країні почали вести цю статистику. В цілому в цьому році в США було скоєно 41 масове вбивство. При цьому в 33 випадках мова йшла про масову стрільбі, в результаті чого загинули 211 осіб.

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