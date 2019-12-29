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У США напали на будинок рабина, є поранені

Новини » Надзвичайні події     29.12.2019 - 10:54
У США напали на будинок рабина, є поранені
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Співробітники правоохоронних органів затримали злочинця

У місті Монси штату Нью-Йорк зловмисник з ножем увірвався в ром рабина, в результаті чого постраждали п'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, невідомий чоловік з ножем увірвався в будівлю ввечері 28 грудня, коли там зібралися близько 100 осіб. У цей момент рабин Хаїм Роттенберг запалював свічки з нагоди сьомої ночі Хануки.

Після цього зловмисник спробував проникнути в синагогу, яка розташована поруч з будинком рабина, але безуспішно.

Всі постраждалі - євреї-хасиди. Їх доставили в найближчі лікарні.

Через деякий час злочинець був затриманий співробітниками правоохоронних органів в нью-йоркському Гарлемі. Його особа не розкривається. Відомо, що це високий темношкірий чоловік.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявив, що за останній тиждень це вже не перший напад на євреїв на території штату, і вимагав ретельного розслідування всіх злочинів на національному грунті.

Нагадаємо, в 2019 році в США було скоєно рекордно високу кількість масових вбивств, починаючи з 1970-х років, коли в країні почали вести цю статистику. У загальній складності в цьому році в США було скоєно 41 масове вбивство. При цьому в 33 випадках мова йшла про масову стрілянину, в результаті чого загинуло 211 осіб.

Крім того, 6 грудня, на військово-морській базі в Пенсаколі, штат Флорида, США сталася стрілянина. Тоді загинули чотири людини. Офіс шерифа округу Эскамбия повідомляв, що стрілець був застрелений. Вворота NASP на той момент були захищені повідомлень про активну стрільби.

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