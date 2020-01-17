В Чикаго произошла стрельба, пострадали 5 людей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрельба в Чикаго произошла в барбершопе

В Чикаго (США) произошла стрельба в барбершопе, в результате которой пострадали пять людей, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции города.

Отмечается, двое напавших зашли в барбершоп, огляделись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину.

Среди раненых трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет. Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, в городе Гельзенкирхен (Германия) полицейский застрелил мужчину, который бросился на него с ножом.

Ранее в берлинской частной клинике убили сына бывшего президента Германии Фрица фон Вайцзекера, который читал там лекцию.

До этого в американском округе Таррант (штат Техас) два человека погибли в результате стрельбы в церкви.

Напомним, в городе Монси штата Нью-Йорк злоумышленник с ножом ворвался в ром раввина, в результате чего пострадали пять человек. Как сообщается, неизвестный мужчина с ножом ворвался в здание вечером 28 декабря, когда там собрались около 100 человек. В этот момент раввин Хаим Роттенберг зажигал свечи по случаю седьмой ночи Хануки.