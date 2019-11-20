У Німеччині вбили сина екс-президента під час лекції

Фото: Фріц фон Вайцзекер (berliner-zeitung.de)

Його вбив чоловік, який слухав лекцію

У вівторок увечері, 19 листопада, в берлінській приватній клініці вбили сина колишнього президента Німеччини Фріца фон Вайцзекера, який читав там лекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Taggesspiegel.

Як повідомляється, Вайцзекера вбив чоловік, який слухав лекцію. Він раптово накинувся на лектора з ножем та наніс йому ножові поранення. Медики намагалися врятувати потерпілого, але не вдалося.

Крім того, зловмисник також напав на співробітника поліції, який намагався зупинити його, перебуваючи на лекції у вільний від роботи час. Поліцейского також було госпіталізовано, йому вдалося вижити. Іншим гостям лекції вдалося затримати нападника до приїзду правоохоронців.

Вайцзекер був головним лікарем цієї лікарні з 2005 року. Йому було 59 років.

Його батько, Річард фон Вайцзекер, був з 1981 по 1984 рік мером Берліна, і з 1984 по 1994 рік федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина. Він помер 31 січня 2015 року.

Нагадаємо, раніше в Україну прибув міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас. Він заявив, що Німеччина з Францією внесуть великий внесок у мир на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що в Німеччині сподіваються, що Україна відкриє ринок землі для німецьких фермерів, які вже працюють в країні.