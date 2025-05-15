Встретятся ли Россия с Украиной? В Стамбуле готовят новый формат переговоров

В Стамбуле готовятся к переговорам между США, Украиной, Россией и Турцией. Сейчас ожидаются трехсторонние встречи, но формат с участием всех четырех сторон не исключают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Однако, по его данным, "пока неизвестно, будет ли четырехсторонний формат", который включает США, Россию, Украину и Турцию.

"На повестке дня трехсторонние встречи между США-Украина-Турция и Россия-Украина-Турция", - сказал источник.

Анонимный источник в Министерстве иностранных дел Турции сообщил изданию, что завтра, 16 мая, в Стамбуле должен состояться ряд встреч в разных форматах.

Переговоры в Турции

Заметим, что еще в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отказался от совместной инициативы Украины, ЕС и США относительно временного 30-дневного перемирия, взамен предложив провести переговоры с Украиной в Турции.

На эту инициативу согласились и в Киеве, и на Западе, включая американского президента Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность лично встретиться с Путиным в Стамбуле.

Однако, как и предполагалось, глава Кремля на переговоры не прибыл, ограничившись делегацией низкого уровня. Ее возглавил даже не министр иностранных дел, а помощник Путина Владимир Мединский, который участвовал в переговорах в 2022 году.

Прибыв в Турцию, Зеленский резко высказался о составе российской делегации, назвав ее "бутафорской". Зато, как известно, сама Украина подчеркнула серьезность намерений, сформировав делегацию из представителей Офиса президента, МИД, военных и разведки.

Напомним, что ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио выразил скептицизм относительно результатов переговоров между Россией и Украиной. Он отметил, что только личная встреча президентов США и России якобы может сдвинуть процесс с мертвой точки.

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