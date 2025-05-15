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Чи зустрінуться Росія з Україною? У Стамбулі готують новий формат переговорів

Туреччина, Четвер 15 травня 2025 22:58
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Чи зустрінуться Росія з Україною? У Стамбулі готують новий формат переговорів Фото: український президент Володимир Зеленський та турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Стамбулі готуються до переговорів між США, Україною, Росією та Туреччиною. Наразі очікуються тристоронні зустрічі, але формат за участі всіх чотирьох сторін не відкидають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Анонімне джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомило виданню, що завтра, 16 травня, в Стамбулі має відбутись низка зустрічей у різних форматах.

"На порядку денному тристоронні зустрічі між США-Україна-Туреччина і Росія-Україна-Туреччина", - сказало джерело.

Однак, за його даними, "поки що невідомо, чи буде чотиристоронній формат", який включає США, Росію, Україну і Туреччину.
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Переговори в Туреччині

Зауважимо, що ще у ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відмовився від спільної ініціативи України, ЄС та США щодо тимчасового 30-денного перемир’я, натомість запропонувавши провести переговори з Україною в Туреччині.

На цю ініціативу погодились і в Києві, і на Заході, включно з американським президентом Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою готовність особисто зустрітися з Путіним у Стамбулі.

Проте, як і передбачалося, глава Кремля на переговори не прибув, обмежившись делегацією низького рівня. Її очолив навіть не міністр закордонних справ, а помічник Путіна Володимир Мединський, який брав участь у перемовинах у 2022 році.

Прибувши до Туреччини, Зеленський різко висловився щодо складу російської делегації, назвавши її "бутафорською". Натомість, як відомо, сама Україна підкреслила серйозність намірів, сформувавши делегацію з представників Офісу президента, МЗС, військових та розвідки.

Нагадаємо, що раніше сьогодні держсекретар США Марко Рубіо висловив скептицизм щодо результатів переговорів між Росією та Україною. Він зазначив, що лише особиста зустріч президентів США та Росії нібито може зрушити процес із мертвої точки.

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