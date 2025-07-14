Остановит ли визит Келлога ракетные удары РФ по Украине: мнение политолога

Россия может усилить атаки на Украину во время визита спецпредставителя США Кита Келлога. Подобное уже было в 2022 году, когда президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прятался в укрытии.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал политолог Владимир Фесенко.
На вопрос, будут ли россияне обстреливать Украину во время визита Кэллоуга эксперт объяснил, почему это не исключено.
"Я скажу так, это вполне вероятно. Такое уже случалось раньше, например, в 2022 году, когда немецкий президент прятался в бомбоубежище. Это был важный опыт для него", - сказал политолог.
Он добавил, что Кит Келлог уже бывал в Украине и хорошо знаком с ситуацией, а его дочь (ред. - Меган Мобб) активно волонтерит в нашей стране. Однако даже несмотря на опыт, прямое столкновение с обстрелами имеет особое значение.
"Поэтому, я не исключаю, что могут быть (ред. - массированные обстрелы). Во всяком случае российские воздушные атаки на Украину, на Киев, они стали регулярными", - сказал он.
И добавил, что недавняя "относительная пауза" после 100 дронов может быстро смениться на массированные атаки с использованием более 400 дронов, ракет и комбинированных средств поражения.
"Поэтому вполне вероятно, что они такой привет передадут Киту Келлогу. Но я вам скажу, что и это важно. Потому что этот тактильный опыт, когда ты сам сталкиваешься и видишь, что такое воздушная атака... Он даже может быть в укрытии... Это тот опыт, который Кит Келлог не только для себя получит, он это все должен передать Трампу", - отметил Фесенко.
Он отметил, что такой опыт значительно сильнее аналитических отчетов в Вашингтоне.
"Потому что только сводки аналитические, которые ты читаешь в Вашингтоне - это одно. А собственный опыт работает гораздо более мощно", - сказал политолог.
В понедельник, 14 июля, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев. Его визит будет длительным.
Темами разговоров будут оборона, укрепление безопасности, оружие, санкции, защита людей, усиление сотрудничества между Украиной и США.
Добавим, что ранее Келлог анонсировал свой визит в Киев. Об этом он сообщил украинским СМИ в Риме, где на прошлой неделе проходила Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2025).
По словам Келлога, он будет находиться в Украине в течение недели.
Напомним, что спецпредставитель Дональда Трампа не впервые посетил Украину. Последний визит Келлога в Украину в феврале и длился два дня. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
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