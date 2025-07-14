Остановит ли визит Келлога ракетные удары РФ по Украине: мнение политолога

На вопрос, будут ли россияне обстреливать Украину во время визита Кэллоуга эксперт объяснил, почему это не исключено.

"Я скажу так, это вполне вероятно. Такое уже случалось раньше, например, в 2022 году, когда немецкий президент прятался в бомбоубежище. Это был важный опыт для него", - сказал политолог.

Он добавил, что Кит Келлог уже бывал в Украине и хорошо знаком с ситуацией, а его дочь (ред. - Меган Мобб) активно волонтерит в нашей стране. Однако даже несмотря на опыт, прямое столкновение с обстрелами имеет особое значение.

"Поэтому, я не исключаю, что могут быть (ред. - массированные обстрелы). Во всяком случае российские воздушные атаки на Украину, на Киев, они стали регулярными", - сказал он.

И добавил, что недавняя "относительная пауза" после 100 дронов может быстро смениться на массированные атаки с использованием более 400 дронов, ракет и комбинированных средств поражения.

"Поэтому вполне вероятно, что они такой привет передадут Киту Келлогу. Но я вам скажу, что и это важно. Потому что этот тактильный опыт, когда ты сам сталкиваешься и видишь, что такое воздушная атака... Он даже может быть в укрытии... Это тот опыт, который Кит Келлог не только для себя получит, он это все должен передать Трампу", - отметил Фесенко.

Он отметил, что такой опыт значительно сильнее аналитических отчетов в Вашингтоне.

"Потому что только сводки аналитические, которые ты читаешь в Вашингтоне - это одно. А собственный опыт работает гораздо более мощно", - сказал политолог.