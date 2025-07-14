Чи зупинить візит Келлога ракетні удари РФ по Україні: думка політолога

На запитання, чи будуть росіяни обстрілювати Україну під час візиту Келлогу експерт пояснив, чому це не виключено.

"Я скажу так, це цілком ймовірно. Таке вже траплялося раніше, наприклад, у 2022 році, коли німецький президент ховався в бомбосховищі. Це був важливий досвід для нього", - сказав політолог.

Він додав, що Кіт Келлог уже бував в Україні і добре знайомий з ситуацією, а його дочка (ред. - Меган Мобб) активно волонтерить у нашій країні. Проте навіть попри досвід, пряме зіткнення з обстрілами має особливе значення.

"Тому, я не виключаю, що можуть бути (ред. - масовані обстріли). У всякому разі російські повітряні атаки на Україну, на Київ, вони стали регулярними", - сказав він.

І додав, що нещодавня "відносна пауза" після 100 дронів може швидко змінитися на масовані атаки з використанням понад 400 дронів, ракет і комбінованих засобів ураження.

"Тому цілком ймовірно, що вони такий привіт передадуть Кіту Келлогу. Але я вам скажу, що і це важливо. Бо цей тактильний досвід, коли ти сам стикаєшся і бачиш, що таке повітряна атака… Він навіть може бути в укритті… Це той досвід, який Кіт Келлог не тільки для себе отримає, він це все має передати Трампу", - зауважив Фесенко.

Він наголосив, що такий досвід значно сильніший за аналітичні звіти у Вашингтоні.

"Тому що тільки зведення аналітичні, які ти читаєш в Вашингтоні - це одне. А власний досвід працює набагато більш потужно", - сказав політолог.