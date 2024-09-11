Обязаны ли совершеннолетние дети содержать родителей, которые не платили на них алименты

Взрослые люди обязаны содержать своих родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. В определенных условиях суд может освободить детей от этой обязанности.

Должны ли совершеннолетние содержать родителей, не плативших на них алименты, в комментарии РБК-Украина объяснил юрист АБ "Романа Сацыка" Владислав Николин .

Когда взрослые дети должны содержать своих родителей

Уплата алиментов является одним из самых частых вопросов, возникающих в правовой сфере, отмечает юрист. Особенно это касается ситуаций, когда родитель, не выполнявший своих обязанностей по содержанию ребенка, впоследствии требует материальной помощи от этого ребенка.

"В соответствии с Семейным кодексом Украины, совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи", - объясняет Владислав Николин.

В то же время обязанность совершеннолетних дочери, сына содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи (статья 202 СК Украины), не абсолютна.

"В связи с этим суд по требованию дочери, сына, к которым предъявлен иск о взыскании алиментов, обязан проверить их доводы об уклонении родителей от исполнения своих обязанностей по ним", - добавляет он.

Обязанность совершеннолетних детей по содержанию своих родителей возникает на основании состава юридических фактов:

происхождение ребенка от матери, отца (кровное родство) или наличие между ними других юридически значимых связей (в частности, усыновление); нетрудоспособность матери, отца; потребность матери, отца в материальной помощи.

"Обязательство совершеннолетних детей по содержанию родителей не возникает в случае отсутствия хотя бы одного из указанных условий. Обязанность совершеннолетних детей не связывается с их работоспособностью и возможностью оказывать родителям материальную помощь", - объясняет Владислав Николин.

Юрист добавляет: при решении вопроса о взыскании алиментов на содержание родителей необходимо учитывать, что такое право возникает при нетрудоспособности родителей и наличия у них потребности в материальной помощи.

"Практика Верховного суда в своих постановлениях указывает, что необходимость материальной помощи определяется в каждом конкретном случае в зависимости от материального положения родителей. Учитывается получение родителями пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, которое может приносить доход", - отмечает специалист.

Поэтому только факт нетрудоспособности родителей не обуславливает возникновение у детей обязанности предоставления им материальной помощи. Состояние нетрудоспособности должно сопровождаться необходимостью получать постороннюю материальную помощь.

Фото: Суд в Украине ( gettyimages.com )

Имеют ли право на содержание родители, не платившие алименты

В Семейном кодексе Украины отмечено, что дочь, сын могут быть освобождены судом от обязанности содержать мать, отца и обязанности принимать участие в дополнительных расходах, если будет установлено, что они уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей, обращает внимание Владислав Николин.

"Итак, если родители уклонялись от исполнения своих родительских обязанностей, то вы будете освобождены от обязанности содержать мать, отца по решению суда", - объясняет он.

В каждом конкретном случае суд учитывает все обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения дела: состояние здоровья родителей, виды заработка или дохода как детей, так и родителей, исполнение родителями своих родительских обязанностей, семейное положение сторон.

Как определяется размер алиментов на родителей

Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме или в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон, отмечает юрист.

"При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и родителей", - обращает внимание Владислав Николин.

При рассмотрении дела суду необходимо предоставить информацию о других трудоспособных родственниках: других детях, жене или муже, родителях взыскателя алиментов.