Как получить алименты на детей из-за границы: объяснение юриста

В результате войны многие семьи оказываются в ситуациях, когда один из родителей проживает за границей с ребенком, а другой остается в Украине. Если возникает необходимость взыскать алименты, это можно сделать без возвращения в страну.

Два способа подать заявление на алименты из-за границы

Дети нуждаются в гарантиях защиты их прав как в мирное время, так и во время военного положения. Вопрос обеспечения детей финансовой поддержкой не теряет актуальности, обращает внимание юрист.

"Законодательная база Украины предусматривает механизмы взыскания алиментов в случаях, когда один родитель находится за пределами страны. Основным нормативным актом является Семейный кодекс Украины", - отмечает Владислав Николин.

Есть несколько способов взыскать алименты, если один из родителей (чаще всего это мать) с ребенком находится за границей.

"Первый и более быстрый способ – подать заявление о выдаче судебного приказа через Электронный суд или через своего представителя. Для этого нужно обязательно определить или предоставить своему представителю место регистрации и номер идентификационного кода мужчины, и обязательно предоставить документы, подтверждающие, что ребенок проживает с вами", – объясняет юрист.

Это может быть справка о месте проживания из той страны, где находится мать с ребенком. Этот документ должен быть переведен на украинский язык и нотариально удостоверен.

"Второй и более длительный способ – подать исковое заявление о взыскании алиментов через Электронный суд или своего представителя. Использовать данный способ советуем только тогда, когда вам не известно точное или актуальное место регистрации мужчины и его идентификационный код", - обращает внимание Владислав Николин.

Также нужно будет предоставить документы, подтверждающие, что ребенок проживает с матерью за границей.

"Из практики заявления о выдаче судебного приказа рассматриваются в течение месяца, хотя законом предусмотрено рассмотрение и в течение 5 дней с момента поступления заявления. А исковые заявления о взыскании алиментов рассматриваются от 2 до 6 месяцев", - рассказывает юрист.