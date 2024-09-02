Алименты на детей: какие обязанности родителей и есть ли альтернатива выплатам
В Украине в августе 2024 года насчитывалось более 187 тысяч производств за долги по алиментам. По данным Опендатабот, почти 9% должников – женщины.
Какие обязанности родителей по содержанию детей и какая альтернатива алиментам, в комментарии РБК-Украина объяснил управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Александр Курявый.
Содержание
- Как решается обязанность родителей по содержанию детей
- Какая альтернатива выплате алиментов
- Можно ли продать квартиру, полученную вместо алиментов
Как решается обязанность родителей по содержанию детей
В соответствии с Конституцией Украины и Семейным кодексом Украины на обоих родителей возлагается одинаковая обязанность по содержанию своих детей, независимо от того, находятся ли мужчина и женщина в браке, или же брак между ними разорван, обращает внимание юрист.
"После расторжения брака между супругами, в котором есть несовершеннолетние дети, суд по заявлению одного или обоих родителей может определить место проживания ребенка за одним из родителей и, в случае необходимости, урегулировать вопрос о порядке содержания ребенка", - объясняет Александр Курявый.
Юрист отмечает, что обязанность по содержанию ребенка в случае расторжения брака между его родителями может быть исполнена разными способами. Согласно первому способу, родители по договоренности между собой решают, как родитель, проживающий отдельно от ребенка, будет участвовать в жизни ребенка, в частности, обеспечивать его в материальном плане.
"Если же бывшие супруги не могут прийти к согласию по вопросу выполнения обязанности содержать ребенка, средства на такое содержание по решению суда присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору того из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок", - отмечает специалист.
Тот родитель, который проживает отдельно от ребенка, обязан платить алименты на содержание ребенка другому родителю с даты вступления в законную силу решения суда.
"Стоит отметить, что даже в случае решения в судебном порядке вопроса о взыскании алиментов, тот из родителей, который их уплачивает, не освобожден от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка, вызванных особыми обстоятельствами (развитием способностей ребенка, его болезнью, увечьем)", - отмечает Александр Курявый.
Он добавляет: согласно ст. 185 Семейного кодекса Украины размер участия одного из родителей в дополнительных расходах на ребенка в случае спора определяется по решению суда с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение. К тому же тот, кто платит алименты на ребенка, в полной мере не застрахован от того, что их размер может быть увеличен в судебном порядке.
Фото: Размер алиментов может быть увеличен в судебном порядке (gettyImages.com)
Какая альтернатива выплате алиментов
"Учитывая, что некоторые родители могут отказаться нести обязанность денежного содержания своих детей до их совершеннолетия по определенным причинам (из-за отсутствия стабильного заработка, выезд на постоянное местожительство в другую страну, нежелания быть должником по уплате алиментов), возникает вопрос о поиске альтернативного способа выполнения обязанностей по содержанию ребенка", - отмечает Александр Курявый.
Поэтому для некоторых родителей оптимальным вариантом при решении вопроса по содержанию ребенка является избрание способа, отличного от уплаты алиментов, в частности способом, установленным ст. 190 Семейного Кодекса Украины, а именно заключить договор о прекращении права на алименты в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество, объясняет юрист.
"Таким недвижимым имуществом может быть жилой дом, квартира, земельный участок и другие недвижимые вещи, имеющие такой правовой статус в соответствии с ч. 1 ст. 181 Гражданского Кодекса Украины. Заключение такого договора лишает того родителя, кто отступил недвижимое имущество, обязанности денежного содержания ребенка в виде уплаты алиментов, однако, согласно ч. 3 ст. 190 Семейного Кодекса Украины, не освобождает его от обязанности участвовать в дополнительных расходах на ребенка", - обращает внимание специалист.
При избрании этого способа важно соблюдение ряда условий, обязательных для данного вида договора:
- Такой договор заключается с разрешения органа опеки и попечительства.
- Такой договор нотариально удостоверяется и подлежит государственной регистрации.
"Если ребенок достиг 14 лет, он принимает участие в заключении этого договора. При этом приобретателем права собственности на недвижимое имущество является сам ребенок или ребенок и тот из родителей, с кем он проживает, на праве общей долевой собственности на это имущество. За соблюдение вышеупомянутых условий, в случае заключения такого договора родитель, с кем проживает ребенок, обязуется самостоятельно содержать его", - объясняет Александр Курявый.
При заключении договора о прекращении права на алименты следует также убедиться в том, что дом, квартира или ее часть действительно находится в собственности того родителя, кто проживает отдельно от ребенка, и что такое право надлежащим образом оформлено.
Фото: Родители обязаны участвовать в дополнительных расходах на ребенка (gettyimages.com)
Можно ли продать квартиру, полученную вместо алиментов
С момента государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, это имущество не может отчуждаться родителем, на содержании которого находится ребенок, без получения предварительно разрешения на это от органа опеки и попечительства.
"С достижением совершеннолетия ребенок приобретает право в полной мере самостоятельно распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности имуществом", - отмечает юрист.
Он отмечает: решая вопрос о возможности заключения договора о прекращении права на алименты, следует помнить, что такой договор в судебном порядке может быть признан недействительным или расторгнут по заявлению одной из сторон ввиду нарушения его условий.
"Перечень этих условий исчерпывающий. Так, согласно ч. 6 ст. 190 Семейного кодекса Украины, договор признается судом недействительным по требованию отчуждателя недвижимого имущества в случае исключения его имени как родителя из актовой записи о рождении ребенка. В данном случае у отчуждателя восстанавливается право собственности на недвижимое имущество", – объясняет Александр Курявый.
Единственным условием для расторжения указанного договора тем из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, является невыполнение тем родителям, с кем проживает ребенок, обязанности по его содержанию.
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