Чи зобов'язані повнолітні діти утримувати батьків, які не платили на них аліменти

Дорослі люди зобов'язані утримувати своїх батьків, які є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. За певних умов суд може звільнити дітей від цього обов'язку.

Чи повинні повнолітні утримувати батьків, які не платили на них аліменти, у коментарі РБК-Україна пояснив юрист АБ "Романа Сацика" Владислав Ніколін .

Коли дорослі діти повинні утримувати своїх батьків

Сплата аліментів є одним з найчастіших питань, що виникають у правовій сфері, зазначає юрист. Особливо це стосується ситуацій, коли батько, який не виконував своїх обов'язків щодо утримання дитини, згодом вимагає матеріальної допомоги від цієї дитини.

"Відповідно до Сімейного кодексу України, повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги", - пояснює Владислав Ніколін.

Водночас обов'язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги (стаття 202 СК України), не є абсолютним.

"У зв`язку з цим суд на вимогу дочки, сина, до яких пред`явлено позов про стягнення аліментів, зобов`язаний перевірити їхні доводи про ухилення батьків від виконання своїх обов`язків щодо них", - додає він.

Обов`язок повнолітніх дітей з утримання своїх батьків виникає на підставі складу юридичних фактів:

походження дитини від матері, батька (кровне споріднення) або наявність між ними інших юридично значущих зв'язків (зокрема, усиновлення); непрацездатність матері, батька; потреба матері, батька в матеріальній допомозі.

"Зобов`язання повнолітніх дітей по утриманню батьків не виникає у разі відсутності хоча б однієї із вказаних умов. Обов`язок повнолітніх дітей не пов`язується з їхньою працездатністю і можливістю надавати батькам матеріальну допомогу", - пояснює Владислав Ніколін.

Юрист додає: при вирішенні питання про стягнення аліментів на утримання батьків необхідно враховувати, що таке право виникає за умови непрацездатності батьків та наявності у них потреби у матеріальній допомозі.

"Практика Верховного суду у своїх постановах вказує, що необхідність матеріальної допомоги визначається в кожному конкретному випадку в залежності від матеріального становища батьків. До уваги береться отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність у батьків майна, що може приносити дохід", - зауважує фахівець.

Тому лише факт непрацездатності батьків не зумовлює виникнення у дітей обов`язку надання їм матеріальну допомогу. Стан непрацездатності має супроводжуватися необхідністю отримувати сторонню матеріальну допомогу.

Фото: Суд в Україні (gettyimages.com)

Чи мають право на утримання батьки, які не платили аліменти

У Сімейному кодексі України зазначено, що дочка, син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що вони ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків, звертає увагу Владислав Ніколін.

"Отже, якщо батьки ухилялись від виконання свої батьківських обов’язків, то вас буде звільнено від обов’язку утримувати матір, батька за рішенням суду", - пояснює він.

В кожному конкретному випадку суд враховує всі обставини, які мають істотне значення для вирішення справи: стан здоров'я батьків, види заробітку чи доходу як дітей, так і батьків, виконання батьками своїх батьківських обов'язків, сімейний стан сторін.

Як визначається розмір аліментів на батьків

Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін, зазначає юрист.

"При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлений позов про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків", - звертає увагу Владислав Ніколін.

При розгляді справи суду необхідно надати інформацію про інших працездатних родичів: інших дітей, дружину чи чоловіка, батьків стягувача аліментів.