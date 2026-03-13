Снизят ли налоги на топливо, чтобы "сбить" цены на АЗС: Кабмин дал четкий ответ

Бензин дорожает, но налоги снижать не будут. Правительство выбрало другой инструмент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Кабмин не собирается уменьшать НДС или акциз на топливо. Свириденко объяснила позицию просто: эти средства идут в бюджет, из которого финансируют армию.
Правительство выбрало другой путь - кэшбек и госкомпания как ориентир цены.
Государственная "Укрнафта" будет продавать топливо с минимальной наценкой. Это должно показать рынку, какой должна быть "справедливая цена".
Параллельно заработает программа компенсаций для тех, кого сильнее всего ударило подорожание топлива. Она будет действовать через систему кэшбека:
Программа продлится до 1 мая 2026 года на всех АЗС, которые присоединятся.
Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил причину кризиса.
"Мировой топливный кризис разворачивается из-за войны в Иране. Это касается всех: Америки, Европы, Азии. Украина импортирует более 85% топлива, и поэтому этот кризис, безусловно, бьет и по нам", - сказал он.
Сейчас, по его словам, дефицита топлива нет. За март Украина уже импортировала почти 250 тыс. тонн бензина, дизеля и сжиженного газа. В резервах - около 100 тыс. тонн каждого из видов. Поставки идут из более чем 10 стран, больше всего - из Польши, Литвы, Румынии и Греции.
Нестабильность на Ближнем Востоке спровоцировала существенные колебания на глобальном энергетическом рынке. Стоимость нефти достигала отметки 120 долларов за баррель, сейчас несколько откатилась - до отметки около 100 долларов.
Однако, несмотря на некоторое снижение, котировки остаются заметно выше по сравнению с докризисным уровнем - общий прирост составляет ориентировочно 20%.
На этом фоне украинские автозаправочные станции отреагировали повышением розничных цен на топливо - сейчас дизель стоит около 82 гривен за литр.
Антимонопольный комитет уже направил запросы в ведущие сети АЗС с требованием обосновать ценовую политику. Глава ведомства Павел Кириленко сообщил о резком росте спроса: на бензин А-95 - от 40 до 70%, на дизельное топливо - от 60 до 140%, что существенно повлияло на рыночную конъюнктуру.