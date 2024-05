"Белгородская область - лишь начало". Как удары оружием США по РФ помогут Украине на фронте

Содержание

Есть "зеленый свет", но с ограничениями: что известно

Байден согласился под давлением своих советников и союзников, пишет The New York Times. Американский президент впервые разрешил наносить ограниченные удары по территории страны с ядерным оружием. Но в Белом доме подчеркивают, что речь идет об актах самообороны, чтобы Украина смогла защитить Харьков от КАБов, ракет и артиллерии.

"Недавно президент поручил команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать оружие США для противодействия огневым действиям в Харьковской области, чтобы Украина могла нанести удар по российским силам, которые атакуют или готовятся атаковать", - отметил один из чиновников.

Изменение в политике Вашингтона вступили в силу в четверг, 30 мая. При этом уточняется, что запрет на дальнобойные ракеты ATACMS остается в силе.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позитивный месседж от американской стороны. И добавил, что не может рассказать детали, но решение США - это шаг вперед и возможность защитить жителей приграничных территорий.

Как подчеркивают в The Guardian, удары могут наноситься по войскам и командным центрам в регионе, который граничит с Харьковской областью. Первые атаки ожидаются в течение нескольких часов или дней.

Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко делает вывод, что в ближайшее время мы увидим довольно мощные удары по Белгородской области.

"Собственно, пошел процесс оказания помощи, чтобы мы ударили по концентрации российских войск. Которые прямо сейчас продолжают формировать группировку для дальнейшего наступления в Харьковской области", - рассказал он РБК-Украина.

Как Украина будет бить американским оружием по РФ

Военный эксперт Владислав Селезнев тоже ждет ударов по объектам как минимум на территории Белгородской областей.

"Это действительно очень важно. Начиная от самолетов, которые запускают оттуда КАБы, и заканчивая ракетными комплексами типа "Искандер-К", "Искандер-М", пусковыми установками С-300/С-400. Мы должны уничтожать вражеские цели, потому что это законно", - отметил он в беседе с изданием.

Более того, теперь если украинская разведка четко знает, где именно сосредоточены живая сила и техника, есть право в рамках превентивных мер ударить американским оружием. "Уж слишком дерзко оккупанты ведут себя в нескольких километрах от границы, при этом постоянно работают артиллерия, минометы, ракеты и КАБы", - добавил он.

По его словам, открывается возможность применения широкого спектра вооружений. Например, из РСЗО HIMARS - по живой силе, технике и ракетным комплексам, а также из ЗРК Patriot по воздушным целям над Белгородской областью.

Что касается ATACMS, то прямого запрета нет, есть определенные рекомендации, но вряд ли они на длительное время, полагает Мусиенко.

"Силы обороны будут бить ATACMS, особенно с кассетной боевой частью, которые на дальность 160 км и против живой силы. А кроме HIMARS есть и другая артиллерия, которая способна достать российские подразделения в 10-15 км от границы", - добавил эксперт.

Смогут ли ВСУ выбить оккупантов с севера Харьковской области

Собеседники РБК-Украина осторожны в прогнозах насчет того, удастся ли таком образом выбить россиян с севера Харьковской области. По мнению Мусиенко, приоритетными будут две цели.

"Первая - не дать усилить группировку и расширить линию фронта. Потому что из района Грайворона россияне могут пойти в Сумскую область или на Богодухов (Харьковская область). А также не дать возможность усилиться в районе Волчанска, где характер их действий говорит, что могут быть не бои в самом городе, а обход с флангов. Вторая - не дать поддерживать тот контингент, который уже находится в Харьковской области", - объясняет он.

Владислав Селезнев отмечает, что здесь ситуация стабилизирована. Но противник пополняет штурмовые отряды и перебрасывает части 44-го армейского корпуса с Курской области. Чтобы снова попытаться наступать в районе Липцев или Волчанска.

"Надеяться, что враг проявит "добрую волю" (после ударов западным оружием, - ред.), не стоит. У меня нет иллюзий, враг четко выполняет задачу по "санитарной зоне" и созданию угроз для Харькова и наших сил на Купянском направлении", - сказал эксперт.

Будут ли США и дальше снимать ограничения

Последствия американского решения могут быть гораздо шире. В администрации Байдена признают, что, если Россия расширит наступление за пределы Харьковской области, снимут еще больше ограничений.

"Это новая реальность. И, возможно, новая глава (в российско-украинской войне, - ред.), - приводит NYT цитату одного из высокопоставленных чиновников.

По словам Селезнева, угрозы есть не только с Белгородской, но и с Курской и Брянской областей. Поэтому следующим этапом может стать разрешение бить американским и другим западным оружием по этим регионам.

"Для себя я отметил, что изменение политики США обусловлено поставками определенных компонентов из Китая для российской армии. Таким образом, происходит трансформация, чтобы обеспечить Украине хотя бы паритет на поле боя", - полагает он.

Он также отметил, что Россия не готова к переговорам, настаивает на ультиматумах и понимает только силу. А это значит, что Украине помимо самого оружия нужны соответствующие права на его применение.

Как реагирует РФ и почему "дальше будет легче"

Тем временем западные СМИ предвкушают реакцию российской стороны. Ранее в России провели учения с развертыванием тактических ядерных сил, но Москва неоднократно разыгрывала ядерную карту. Сейчас же трудно сказать, где Владимир Путин проведет "новую красную" линию, поскольку до этого не было внятной реакции на "добро" от Великобритании бить ракетами Storm Shadow, пишет NYT.

Отметим, за последние дни позицию Лондона поддержали и другие союзники. Подробнее об этом - в материале "Уже не табу. Какие страны НАТО не против ударов Украины по России их оружием".

Сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной не только Украине, но и странам НАТО. Однако российская риторика с аргументами "превратить весь мир в ядерный пепел" не нова и не заставит партнеров пересмотреть разрешения по оружию, уверен Селезнев.

"Собака, которая много лает, обычно не кусает. Думаю, все эти заявления носят сугубо провокационный характер. Россия не решится применить ядерное оружие. Она понимает, какие будут роковые последствия. У Путина не может быть иллюзий, российский потенциал несопоставим с натовским. А значит, Россия обречена на поражение, даже если откроет ядерный "ящик Пандоры", - рассказал он РБК-Украина.

По мнению Александра Мусиенко, мы наблюдаем лишь первые шаги. И в будущем ВСУ смогут бить западным оружием не только по Белгородской области.

"Дальше будет легче. Американцы посмотрят на реакцию РФ, убедятся, что все хорошо и не стоит ждать ничего, чего раньше не было. Поэтому, думаю, что Белгородская область - это только начало", - подытожил собеседник.

При подготовке использовались: публикации The New York Times, The Guardian, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко.