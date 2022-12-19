RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Изменят ли комендантский час на праздники в Харьковской области: ответ Синегубова

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Харьковской области рассматривают вариант введение круглосуточного комендантского часа на праздники, но пока таких планов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Мы можем его (комендантский час - ред.) продлить. Сейчас рассматривается вариант, как было на пасхальные праздники, когда мы ввели круглосуточный комендантский час... Однако на данный момент не стоит такой вопрос", - рассказал Синегубов.

По его словам, власти планируют оставить комендантский час без изменений, но не исключено, что из-за возможной смены военной обстановки решение будет пересмотрено.

Напомним, 13 декабря стало известно, что в Кривом Роге сокращают действие комендантского часа.

Также мы писали, что в Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.

Более детально о том, изменят ли комендантский час в регионах Украины на Новый год можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Комендантский часНовый годНовогодние праздникихарков