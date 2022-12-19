Изменят ли комендантский час на праздники в Харьковской области: ответ Синегубова

Власти Харьковской области рассматривают вариант введение круглосуточного комендантского часа на праздники, но пока таких планов нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.