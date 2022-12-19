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Чи змінять комендантську годину на свята в Харківській області: відповідь Синєгубова

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Харківської області розглядає варіант запровадження цілодобової комендантської години на свята, але поки що таких планів немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ми можемо її (комендантську годину - ред.) продовжити. Зараз розглядається варіант, як було на великодні свята, коли ми запровадили цілодобову комендантську годину... Проте на даний момент не стоїть таке питання", - розповів Синєгубов.

За його словами, влада планує залишити комендантську годину без змін, але не виключено, що через можливу зміну військової обстановки рішення буде переглянуто.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що у Кривому Розі скорочують дію комендантської години.

Також ми писали, що на Полтавщині заборонять особам до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00.

Більш детально про те, чи змінять комендантську годину в регіонах України на Новий рік, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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