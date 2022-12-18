Комендантский час на Новый год: какие ограничения будут действовать в разных областях Украины
Комендантский час начал действовать в Украине вместе с военным положением, которое было введено с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля. Продолжительность ограничений менялась в зависимости от ситуации в каждом отдельном регионе.
Смогут ли украинцы выйти на улицу в новогоднюю ночь и какие ограничения будут действовать в областях - читайте в материале РБК-Украина.
Киев
Сейчас в столице Украины действует комендантский час с 23:00 до 5:00.
Однако 12 декабря на сайте Киевского городского совета появилась петиция, в которой жители просят отменить комендантский час в новогоднюю ночь - с 31 декабря на 1 января. Ее автор Тимофей Мельник объясняет, что многие все равно будут возвращаться домой от друзей или родственников, ведь возможность остаться на ночлег будет не у всех.
В настоящее время петицию подписали почти 2 тысячи человек. Для рассмотрения киевскими властями она должны набрать в общей сложности 6 тысяч подписей.
При этом столичные власти пока не давали никаких комментариев по поводу продолжительности комендантского часа в новогоднюю ночь. Отметим, что решение по установлению комендантского часа утверждает руководство ВСУ.
Киевская область
Руководство Киевской области пока не сообщало об отмене, продлении или сокращении комендантского часа в Новый год. В настоящее время на территории области комендантский час действует с 23:00 до 5:00.
Харьков и Харьковская область
Недавно в Харьковской области сократили комендантский час. С 5 декабря она проходит с 23:00 до 05:00.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что решение было принято из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность, работников транспортной сферы и т.д.
Информации по изменению продолжительности действия комендантского часа на Новый год пока не было.
Львовская область
Сейчас в регионе действие один из самых коротких комендантских часов. Он проходит с 00:00 до 05:00.
Руководство Львова и области не сообщало об изменении продолжительности комендантского часа в Новый год.
Кривой Рог
В городе также была сокращена продолжительность комендантского часа. С 13 декабря она действует с 23:00 до 05:00. Скорее всего, такая продолжительность сохранится и в новогоднюю ночь.
Ровенская область
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что власти не планируют ослаблять режим комендантского часа в новогоднюю ночь.
При этом Совет обороны еще намерен обсудить этот вопрос. Отметим, что комендантский час в области действует с 00:00 до 05:00.
Другие регионы
Пока ни в одной области Украины не объявили об изменении продолжительности комендантского часа в новогоднюю ночь.
Сейчас в областях нельзя выходить на улицу в такое время:
- Днепропетровская область - с 00:00 до 05:00.
- Черниговская область - с 23:00 до 04:00.
- Винницкая область - 00:00 до 05:00.
- Ивано-Франковская область - 23:00 до 05:00.
- Волынская область - с 00:00 до 05:00.
- Житомирская область - с 00:00 до 05:00.
- Запорожская область - с 23:00 до 05:00.
- Николаевская область - с 00:00 до 05:00 (не касается деоккупированных территорий).
- Одесская область - с 23:00 до 05:00.
- Полтавская область - с 23:00 до 05:00.
- Сумская область - с 23:00 до 04:00.
- Тернопольская область - с 23:00 до 05:00.
- Херсонская область - с 19:00 до 06:30.
- Хмельницкая область - с 00:00 до 05:00.
- Черкасская область - с 23:00 до 05:00.
- Черновицкая область - с 00:00 до 05:00.
- Луганская область - с 21:00 до 05:00.
- Донецкая область - с 21:00 до 05:00.
- Закарпатская область - нет.
Напомним, у украинцев не будет трех дополнительных выходных на новогодние праздники, поскольку в период действия военного положения они не предусмотрены.
Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали, возможно ли временное прекращение огня на Новый год.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.