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В Полтавской области вводят "комендантский час для детей": подробности

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Полтавская область, Вторник 13 декабря 2022 14:01
В Полтавской области вводят "комендантский час для детей": подробности Фото: в Полтавской области вводят "комендантский час для детей" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полтавского ОВА Дмитрия Лунина.

"В Полтавской области с 15 декабря лицам до 14 лет включительно запрещено находиться на улице, в местах общего пользования без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00. Такое решение принял Совет обороны области", - написал он.

По его словам, с предложением урегулировать этот вопрос обратились правоохранители для безопасности детей.

Напомним, в ноябре в Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа.

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Полтавская область Комендантский час
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