Мадьяр готовит перезапуск "Вышеградской четверки" после раскола из-за Орбана

19:55 20.05.2026 Ср
3 мин
К новому формату могут привлечь даже страны за пределами ЕС
aimg Мария Науменко
Мадьяр готовит перезапуск "Вышеградской четверки" после раскола из-за Орбана фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (Getty Images)
Новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении вернуть "Вышеградской четверке" влияние в ЕС и даже расширить ее новыми странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Сейчас в "Вышеградскую четверку" входят Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. В свое время блок создавали как платформу для продвижения интересов Центральной Европы в ЕС, однако в последние годы его влияние существенно ослабло из-за противоречий между правительством Виктора Орбана и проевропейской властью Польши.

После победы над Орбаном на апрельских выборах Мадьяр совершил свой первый международный визит именно в Варшаву. Там он встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском и заявил о намерении восстановить региональные альянсы.

"Вышеградская группа может восстановить свою жизнеспособность и влияние в Европейском Союзе", - заявил Мадьяр во время совместной пресс-конференции.

Мадьяр хочет расширить союз

В то же время венгерский премьер подчеркнул, что хотел бы расширить формат сотрудничества.

"Я лично готов к тому, чтобы мы расширили это вышеградское сотрудничество, включив в него другие страны", - добавил он.

По его словам, к "Вышеградской четверке" могли бы присоединиться Австрия, Румыния, Хорватия, Словения, страны Северной Европы и государства Западных Балкан, которые не входят в ЕС.

Мадьяр также сообщил, что Венгрия как действующий председатель "Вышеградской группы" может организовать саммит в Будапеште уже до конца июня.

Что ответил Туск

Туск поддержал идею возобновления сотрудничества и заявил, что давно ждал момента, когда лидеры Польши, Венгрии, Чехии и Словакии снова смогут сесть за один стол для совместной работы в Европе.

Отдельно польский премьер предложил Венгрии помощь в уменьшении зависимости от российских энергоносителей.

Мадьяр признал, что Польша имеет важный опыт в сфере энергетической безопасности.

"Энергетическая безопасность - это та сфера, где мы можем усилить наше сотрудничество, и, конечно, мы с радостью воспользуемся опытом, который может предложить Польша", - отметил он.

Напомним, после победы Петера Мадьяра над Виктором Орбаном новое правительство Венгрии заявило о намерении изменить подход к отношениям с соседними странами и восстановить диалог, который годами осложняли конфликты вокруг политики Будапешта.

На этом фоне Мадьяр уже предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в Берегово на Закарпатье. Одной из главных тем переговоров должны стать права венгерского меньшинства, из-за которых правительство Орбана ранее неоднократно блокировало отдельные решения по сближению Украины с ЕС и НАТО.

