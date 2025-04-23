Изменит ли Трамп мнение по Украине: аналитик объяснил логику президента США

Президент США Дональд Трамп до сих пор верит в слабость Украины и силу России, и вряд ли изменит свое мнение. Слишком привлекательные перспективы ему предлагают в РФ.

"Я думаю, он не изменит свою точку зрения, что Украина слабая, Россия сильная, и с Россией можно заработать больше денег, чем с Украиной. Это основные параметры, по которым на самом деле действует Трамп", - отметил аналитик.

По словам Самуся, главным советником в этом вопросе для Трампа является его спецпосланник Стив Уиткофф, который уже неоднократно бывал в Москве и общался с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Уиткофф ему говорит, что Путин обещает очень прибыльные контракты с россиянами в добыче золота, алмазов, газа, редкоземельных металлов. Все, что угодно, только доламайте Украину - и вы все это получите. Поэтому здесь доллары крутятся в глазах как раз Виткоффа и Трампа", - добавил эксперт.

Влияние на Трампа и угроза краха

Вместе с тем Самусь говорит, что в команде Трампа есть люди, которые иначе относятся к России, например, государственный секретарь Марко Рубио. Однако, очевидно, он не может так влиять на президента, как Уиткофф, потому что это "другой уровень отношений и влияния".

"Я уверен, что существуют разные фракции в администрации Трампа. Есть люди, которые понимают, что происходит, что крах ожидает трампистов, крах ожидает Республиканскую партию в конце концов на довыборах в 2026 году. Это может быть крах катастрофический на самом деле с точки зрения влияния в Сенате и Палате представителей", - рассказал Самусь.

Сильная позиция "специалистов"

Однако, по мнению аналитика, даже эта угроза не сдана изменить мнение Трампа и отказаться от советов таких советников, как Уиткофф.

"Трамп действительно может под влиянием таких советников как Уиткофф или продолжать свою тарифную политику с такими советниками, как Наварро, например, которые абсолютно не ученые и мало в чем разбираются с точки зрения международной политики или реальной экономики, но Трамп находится под влиянием именно таких людей. И администрация движется именно по указаниям именно таких "специалистов", - говорит Самусь.

И пока аналитик не видит такой сильной фракции в окружении Трампа, которая могла бы убедить его немедленно изменить политику в тарифах или в отношении Украины.