Чи змінить Трамп думку щодо України: аналітик пояснив логіку президента США

Президент США Дональд Трамп й досі вірить у слабкість України та силу Росії, і навряд змінить свою думку. Занадто привабливі перспективи йому пропонують у РФ.

"Я думаю, він не змінить свою точку зору, що Україна слабка, Росія сильна, і з Росією можна заробити більше грошей, ніж з Україною. Це основні параметри, по яким насправді діє Трамп", - зазначив аналітик.

За словами Самуся, головним радником у цьому питанні для Трампа є його спецпосланець Стів Віткофф, який вже неодноразово бував у Москві і спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Віткофф йому говорить, що Путін обіцяє дуже прибуткові контракти з росіянами в добуванні золота, алмазів, газу, рідкоземельних металів. Все, що завгодно, лише доламайте Україну - і ви все це отримаєте. Тому тут долари крутяться в очах якраз Віткоффа і Трампа", - додав експерт.

Вплив на Трампа і загроза краху

Разом з тим Самусь говорить, що у команді Трампа є люди, які інакше ставляться до Росії, наприклад, державний секретар Марко Рубіо. Однак, вочевидь, він не може так впливати на президента, як Віткофф, бо це "інший рівень відносин і впливу".

"Я впевнений, що існують різні фракції в адміністрації Трампа. Є люди, які розуміють, що відбувається, що крах очікує на трампістів, крах очікує на Республіканську партію врешті решт на довиборах в 2026 році. Це може бути крах катастрофічний насправді з точки зору впливу в Сенаті та Палаті представників", - розповів Самусь.

Сильна позиція "фахівців"

Однак, на думку аналітика, навіть ця загроза не здана змінити думку Трампа і відмовитися від порад таких радників, як Віткофф.

"Трамп дійсно може під впливом таких радників як Віткофф або продовжувати свою тарифну політику з такими радниками, як Наварро, наприклад, які абсолютно не науковці і мало в чому розбираються з точки зору міжнародної політики чи реальної економіки, але Трамп знаходиться під впливом саме таких людей. І адміністрація рухається саме за дороговказами саме таких "фахівців", - говорить Самусь.

І наразі аналітик не бачить такої сильної фракції в оточенні Трампа, яка б могла переконати його негайно змінити політику в тарифах або стосовно України.