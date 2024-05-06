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Будет ли Венгрия депортировать украинских мужчин: что говорят у Орбана

Венгрия, Понедельник 06 мая 2024 14:27
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Будет ли Венгрия депортировать украинских мужчин: что говорят у Орбана Фото: вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен (facebook com/semjenzsolt)
Автор: Ярослава Борзова

Венгрия не будет экстрадировать беженцев в Украину. Власти страны объяснили свое решение "сообращениями гуманности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Венгрия не будет экстрадировать беженцев в Украину. Мы не расследуем, призван человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Из соображений гуманности мы не позволим отправить их на смерть", - заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен .

Отмечается, что данное заявление венгерского политика прозвучало на фоне информации о том, что якобы руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры об экстрадиции украинцев, призванных на военную службу из стран-членов ЕС.

В этом контексте Жолт Шемьен заявил, что все беженцы из Украины находятся в Венгрии в полной безопасности и получают всю необходимую помощь, как венгерскую, так и украинскую.

"Украинцы хотят, чтобы их вернули, чтобы их можно было отправить на войну, на фронт, где гибнут люди. Так что сбежавшие к нам из Украины все в безопасности, и они не будут выданы!", - подчеркнул венгерский вице -премьер-министр.

Закон о мобилизации

Напомним, что с 18 мая начнет действовать новый закон о мобилизации. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 2 месяцев (60 дней) должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.

В частности, Украина приостановила за границей выдачу паспортов для мужчин от 18 до 60 лет. В настоящее время данной категории граждан нужно забирать документы в Украине.

Власти Польши допустили, что могут помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин домой. В Минобороны Польши не исключили депортацию.

Однако в Министерстве внутренних дел Польши пообещали, что украинцы без паспортов получат временную защиту.

В Варшаве подчеркнули, что ждут от Украины идей для возвращения мужчин из-за границы.

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Венгрия Мобилизация в Украине
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