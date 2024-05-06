Будет ли Венгрия депортировать украинских мужчин: что говорят у Орбана

"Венгрия не будет экстрадировать беженцев в Украину. Мы не расследуем, призван человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Из соображений гуманности мы не позволим отправить их на смерть", - заявил вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен .

Отмечается, что данное заявление венгерского политика прозвучало на фоне информации о том, что якобы руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры об экстрадиции украинцев, призванных на военную службу из стран-членов ЕС.

В этом контексте Жолт Шемьен заявил, что все беженцы из Украины находятся в Венгрии в полной безопасности и получают всю необходимую помощь, как венгерскую, так и украинскую.

"Украинцы хотят, чтобы их вернули, чтобы их можно было отправить на войну, на фронт, где гибнут люди. Так что сбежавшие к нам из Украины все в безопасности, и они не будут выданы!", - подчеркнул венгерский вице -премьер-министр.