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Зачтут ли обучение в вузе в пенсионный стаж, если не доучился: ответ ПФУ

06:30 12.07.2026 Вс
3 мин
Покинули вуз в 90-х - засчитается ли стаж?
aimg Елена Чупровская
Зачтут ли обучение в вузе в пенсионный стаж, если не доучился: ответ ПФУ Фото: как обучение в институте влияет на страховой стаж (Getty Images)
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Нередки случаи, когда человек определенное время учился в вузе, а затем был вынужден покинуть учебу. Учитывается ли этот период до будущей пенсии - разъяснили специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Главное:

  • В страховой стаж могут отнести обучение на дневной форме в вузе или техникуме, если оно проходило до 1 января 2004 года.
  • Период подтверждается записью в трудовой книжке, дипломом, свидетельством или справкой из архива.
  • Даже без диплома в стаж могут отнести завершенный учебный курс или отдельный его этап.

Какая норма действует для периодов до 2004 года

Все периоды работы и другие периоды, которые раньше относились к стажу для назначения пенсии, продолжают действовать и сейчас - если они касаются времени до 1 января 2004 года.

Тогда вступил в силу новый закон о пенсионном страховании, но старые правила оставили в силе для того периода.

До 2004 года в стаж работы засчитывали:

  • обучение на дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях;
  • обучение в училищах и на курсах подготовки кадров;
  • повышение и переквалификацию;
  • аспирантуру, докторантуру, клиническую ординатуру.

Исключение - подготовительные отделения заведений высшего образования. Этот период в стаж не входит.

Какими документами подтвердить обучение

Самый простой вариант - запись в трудовой книжке. Но он имеет значение только тогда, когда в нем указаны реквизиты приказа о зачислении и отчислении или номер и дата документа об образовании.

Если трудовой книжки нет или записи в ней не хватает, подойдут другие документы:

  • диплом, свидетельство или удостоверение;
  • справка на основе архивных данных;
  • справка о продолжительности обучения с указанием, что человек закончил полный учебный курс или отдельные его этапы.

Учебный курс - это завершенный период обучения в течение одного учебного года. В него входят не только семестры, но время итогового контроля и каникул. Начало и завершение курса оформляются отдельными приказами учебного заведения.

Поэтому даже если студент не получил диплом, а оставил учебу после завершения курса или его этапа, этот период все равно могут учесть стаж - при условии, что это подтверждено документами.

Напомним, правительство готовит масштабный пересмотр всей пенсионной системы. Концепция трехсложной пенсионной реформы предполагает сочетание солидарных выплат, профессиональных пенсий и накопительной системы, а размер будущей пенсии будет зависеть от уплаченных взносов.

Пенсионный возраст оставят без изменений, но требования к страховому стажу продолжат расти - до 35 лет в 2028 году.

Ранее РБК-Украина писала, что Верховная Рада приняла закон, изменяющий подход к социальной защите переселенцев: государство больше не будет иметь права устанавливать для ВПЛ отдельные правила назначения и выплаты пенсий.

Теперь они будут получать пенсии и другие социальные выплаты на общих основаниях без дополнительных проверок или специальных требований.

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