Зачтут ли обучение в вузе в пенсионный стаж, если не доучился: ответ ПФУ

Нередки случаи, когда человек определенное время учился в вузе, а затем был вынужден покинуть учебу. Учитывается ли этот период до будущей пенсии - разъяснили специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

Главное: В страховой стаж могут отнести обучение на дневной форме в вузе или техникуме, если оно проходило до 1 января 2004 года.

Период подтверждается записью в трудовой книжке, дипломом, свидетельством или справкой из архива.

Даже без диплома в стаж могут отнести завершенный учебный курс или отдельный его этап.

Какая норма действует для периодов до 2004 года

Все периоды работы и другие периоды, которые раньше относились к стажу для назначения пенсии, продолжают действовать и сейчас - если они касаются времени до 1 января 2004 года.

Тогда вступил в силу новый закон о пенсионном страховании, но старые правила оставили в силе для того периода.

До 2004 года в стаж работы засчитывали:

обучение на дневной форме в высших и средних специальных учебных заведениях;

обучение в училищах и на курсах подготовки кадров;

повышение и переквалификацию;

аспирантуру, докторантуру, клиническую ординатуру.

Исключение - подготовительные отделения заведений высшего образования. Этот период в стаж не входит.

Какими документами подтвердить обучение

Самый простой вариант - запись в трудовой книжке. Но он имеет значение только тогда, когда в нем указаны реквизиты приказа о зачислении и отчислении или номер и дата документа об образовании.

Если трудовой книжки нет или записи в ней не хватает, подойдут другие документы:

диплом, свидетельство или удостоверение;

справка на основе архивных данных;

справка о продолжительности обучения с указанием, что человек закончил полный учебный курс или отдельные его этапы.

Учебный курс - это завершенный период обучения в течение одного учебного года. В него входят не только семестры, но время итогового контроля и каникул. Начало и завершение курса оформляются отдельными приказами учебного заведения.

Поэтому даже если студент не получил диплом, а оставил учебу после завершения курса или его этапа, этот период все равно могут учесть стаж - при условии, что это подтверждено документами.