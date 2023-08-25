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Останутся ли "вагнеровцы" в Беларуси после вероятной смерти Пригожина: ответ ГПСУ

Пятница 25 августа 2023 14:57
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Останутся ли "вагнеровцы" в Беларуси после вероятной смерти Пригожина: ответ ГПСУ Иллюстративное фото: в ГПСУ рассказали, останутся ли "вагнеровцы" в Беларуси после вероятной смерти Пригожина (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После вероятной смерти главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вопрос пребывания наемников в Беларуси под большим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что ГПСУ продолжает отслеживать, останутся ли "вагнеровцы" на территории Беларуси или нет.

"Особенно после того, как якобы лидер ЧВК "Вагнера" погиб. Потому что после этого события их дальнейшее пребывание в Беларуси под большим вопросом", - сказал спикер.

Демченко отметил, что вариант того, что наемники будут вынуждены уехать из Беларуси на территорию РФ, не исключается. По его словам, это связано с финансированием и договоренностями, по которым они находились в Беларуси.

"Но отмечу по-прежнему то количество наемников, которое есть на территории РБ, не представляет значительной угрозы для Украины", - добавил он.

Вероятная смерть Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет с 10 людьми на борту, среди которых числился и Пригожин.

Официально его смерть пока не подтвердили, однако американская разведка считает, что Пригожин погиб.

Западный чиновник рассказал Financial Times, что бизнес-джет могли сбить российская ЗРК, а New York Times пишет, что к аварии мог привести взрыв на борту самолета.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Мониторинговая группа "Білорускі Гаюн" пока не фиксирует вывода боевиков "Вагнера" из Беларуси. Но спутниковые снимки подтверждают, что с начала августа лагерь "вагнеровцев" в Беларуси начали демонтировать.

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Беларусь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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