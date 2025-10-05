Кабмин увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях: Свириденко раскрыла детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Юлии Свириденко.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений - тех кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - отметила премьер.

Как сообщила Свириденко, отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании правительства.

Оно касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Луганской,

Николаевской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской областей.

Средства будут начислены в октябре - за период с 1 сентября этого года.

В бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.

Премьер также поздравила всех украинских учителей с их профессиональным праздником - Днем Учителя!

"Спасибо каждому и каждой, кто учит детей и вкладывает в это душу, за вашу стойкость и ежедневный труд. То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов, внедряют новые подходы - это пример большой ответственности и любви к своему делу, к детям. Задача правительства - быть рядом и поддерживать. Над этим и работаем", - подчеркнула она.