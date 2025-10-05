ua en ru
Вс, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кабмин увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях: Свириденко раскрыла детали

Украина, Воскресенье 05 октября 2025 13:43
UA EN RU
Кабмин увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях: Свириденко раскрыла детали Фото: учителя на прифронтовых территориях получат повышенные доплаты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Учителя, которые продолжают учить детей в прифронтовых громадах получат повышенную ежемесячную доплату - 4000 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского премьер-министра Юлии Свириденко.

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна, ведь это о воспитании наших следующих поколений - тех кто будет развивать государство в дальнейшем. В то же время эта работа как никогда сложная - в условиях обстрелов, особенно на прифронтовых территориях", - отметила премьер.

Как сообщила Свириденко, отныне учителя на прифронтовых территориях будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4000 грн после уплаты налогов. Такое решение приняли на заседании правительства.

Оно касается 25 тысяч учителей, которые работают в 84 громадах:

  • Днепропетровской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Луганской,
  • Николаевской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Черниговской областей.

Средства будут начислены в октябре - за период с 1 сентября этого года.

В бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогических работников на 50%.

Премьер также поздравила всех украинских учителей с их профессиональным праздником - Днем Учителя!

"Спасибо каждому и каждой, кто учит детей и вкладывает в это душу, за вашу стойкость и ежедневный труд. То, что наши учителя остаются с детьми и продолжают учить в условиях постоянных тревог и обстрелов, внедряют новые подходы - это пример большой ответственности и любви к своему делу, к детям. Задача правительства - быть рядом и поддерживать. Над этим и работаем", - подчеркнула она.

Напомним, что сегодня, 5 октября в Украине празднуют День учителя 2025. Это время поблагодарить педагогов теплыми словами, ведь их труд формирует будущее нашей страны.

РБК-Украина собрало лучшие поздравления в прозе и стихах, чтобы вы могли выбрать те, что больше всего откликаются сердцу.

Стоит отметить, что в сентябре 2025 года медианная зарплата учителей в Украине выросла до 12 500 гривен, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Несмотря на это, профессия до сих пор остается одной из самых низкооплачиваемых в стране.

Мы писали о том, что для учителей может измениться в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Учитель
Новости
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
На Львовщине вдвое возросло количество погибших: ГСЧС показала последствия удара РФ
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии