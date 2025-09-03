ua en ru
Останутся ли американские войска в Польше: что говорит Трамп

Среда 03 сентября 2025 19:20
Останутся ли американские войска в Польше: что говорит Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американские войска, вероятно, останутся в Польше. США даже могут разместить там больше солдат, если Варшава захочет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

У Трампа спросили, останутся ли американские солдаты в Польше.

"Думаю, что да. Знаете ли вы что-то, чего я не знаю? Мы разместим там больше солдат, если они захотят", - ответил президент США.

Напомним, в апреле Командование армии США в Европе и Африке заявило, что перебрасывает часть войск со своей базы в Ясенке в другие места в Польше.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что получил заверения от США в том, что они не будут сокращать численность войск в стране, и он надеется, что Белый дом выполнит это обязательство.

Также СМИ сообщали, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч солдат из Восточной Европы.

До войны в Европе находилось около 65 тысяч военнослужащих США, а после полномасштабного вторжения России в Украину их численность порой достигала 100 тысяч человек.

