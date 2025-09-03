ua en ru
Чи залишаться американські війська у Польщі: що каже Трамп

Середа 03 вересня 2025 19:20
Чи залишаться американські війська у Польщі: що каже Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Американські війська, ймовірно, залишаться у Польщі. США навіть можуть розмістити там більше солдатів, якщо Варшава захоче.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

У Трампа запитали, чи залишаться американські солдати у Польщі.

"Гадаю, що так. Чи знаєте ви щось, чого я не знаю? Ми розмістимо там більше солдатів, якщо вони захочуть", - відповів президент США.

Нагадаємо, у квітні Командування армії США в Європі та Африці заявило, що перекидає частину військ зі своєї бази в Ясенку в інші місця в Польщі.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що одержав запевнення від США в тому, що вони не будуть скорочувати чисельність військ у країні, і він сподівається, що Білий дім виконає це зобов'язання.

Також ЗМІ повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч солдатів зі Східної Європи.

До війни в Європі перебувало близько 65 тисяч військовослужбовців США, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну їхня чисельність часом сягала 100 тисяч осіб.

