Снятых с военного учета не выпускают за границу: юрист указал на важный нюанс
Во время всеобщей мобилизации в Украине выезд мужчин в возрасте 18-60 лет за границу ограничен. Но свободно выезжать могут те, кто не состоит на военном учете. Однако в СМИ начала появляться информация о том, что снятых с военного учета за границу могут все же не выпустить.
В комментарии РБК-Украина адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, действительно ли могут не выпускать за границу снятых с военного учета мужчин.
"Снят с учета" и "исключен из учета": в чем разница
До вторжения РФ в Украину большого значения терминологии по снятию с учета не придавали, и многие мужчины призывного возраста могли получить в военкоматах штамп "снят с учета". Но оказалось, что таким людям уехать за границу проблематично, и их могут не выпустить из страны.
Также законами предусмотрен другой термин – "исключен из учета". Такие мужчины уже могут пересечь границу беспрепятственно, говорит Антон Маринич.
"Следует понимать: отметка "снят с учета" не означает, что мужчина не военнообязанный. А вот если мужчина "исключен из учета", то границу он может пересекать беспрепятственно", – объясняет он разницу в терминах.
Снятие с учета происходит при смене места жительства и никак не влияет на пригодность к службе, а исключенный из учета применяется когда мужчина сочли вообще непригодным к военной службе.
Фото: Отметка "снят с учета" не означает, что мужчина не военнообязанный (Getty Images)
"Если у вас есть только отметка "невоеннообязанный", нельзя однозначно сказать, как это будет расценено пограничником и примет ли он решение выпустить вас за границу. "Исключен из учета" предусматривает абсолютное исключение из военного учета. Это касается как призывника, резервиста, так ограниченно пригодного", – комментирует собеседник.
Кого могут снять с военного учета
Закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает, что с военного учета могут исключить следующие категории украинцев:
- призванных или принятых на военную службу;
- признанных ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;
- проходящих военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;
- осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- осужденных за преступление во время отбывания наказания в местах лишения свободы;
- тех, кто достиг предельного возраста 60 лет;
- военнослужащих или умерших военнообязанных;
- людей, потерявших украинское гражданство.
"Проблема заключается в том, что ранее действовал Приказ Министерства обороны Украины №207 от 12.07.1999 года, которым не было предусмотрено "исключение из учета", а действовал термин "со снятием с военного учета", и именно поэтому могут возникнуть сложности при пересечении границы", – обращает внимание юрист.
Напомним, в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны. Это будет общая инициатива парламента и правительства.
Также юрист объяснил РБК-Украина, как работает легальный способ выезда мужчин за границу.
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