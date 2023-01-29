Кому и как могут вручать повестки во время войны. Объяснение юриста
Мобилизацию сейчас производят по всей территории Украины. В ноябре прошлого года военное положение, как и всеобщую мобилизацию, продлили на 90 дней – до 19 февраля 2023 года.
Война продолжается, и защитникам, месяцами находящимся на поле боя, нужна ротация и отдых. А давать отпор агрессору нужно постоянно. Поэтому в Украине растет потребность в военных, мобилизуемых на службу.
Могут ли вручать повестки прямо на улице, означает ли вручение повестки немедленную отправку на передовую и кто именно может дать вам такой документ – разбиралось РБК-Украина.
Пока не мобилизация. Кому могут вручать повестки
Сам факт вручения повесток – это еще не означает мобилизацию в армию. То есть, если вам выписали повестку, это вовсе не означает, что вас завтра отправят под Бахмут или в другую горячую точку фронта.
В Украине из-за войны сотни тысяч переселенцев вынуждены сменить место жительства: они переезжают из Харькова во Львов, из Мариуполя в Черновцы.
Чтобы вести учет переместившихся внутри страны призывников, территориальные центры комплектования и социальной поддержки систематизируют свои списки. Они делают это, чтобы понять, кто и где есть в запасе и какой в целом есть человеческий ресурс, говорит в комментарии РБК-Украина адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.
Защита Украины – это конституционная обязанность граждан, напоминает он. Это прописано в законе "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно этому закону, граждане Украины в отношении воинского долга делятся на следующие группы:
- допризывники – лица, подлежащие приписке на призывные участки;
- призывники – лица, приписанные к призывным участкам;
- военнослужащие – лица, проходящие военную службу;
- военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства;
- резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.
"Следовательно, все мужчины подлежат приписке к призывным участкам для того, чтобы взять их на военный учет, определить их количество, понять их степень годности к службе, установить уровень образовательной подготовки, полученной специальности и уровня физической подготовки", – объясняет адвокат.
Где могут вручать повестки и какими бывают эти документы
В законодательстве нет ограничения того, где именно могут вручать повестки, а где нет. То есть ее вам могут вручить где угодно. Законодательством предусмотрены следующие виды повесток:
Повестка для уточнения учетных данных. Ей военнообязанных приглашают пройти приписку к призывному участку. Ее вручают призывнику, чтобы внести сведения о нем в базу данных: его семейное положение, работу, информацию о том, есть ли у него дети.
Повестка на призывную комиссию. Она обязывает призывника пройти медицинское обследование.
Фото: Есть разные виды повесток, поэтому их вручение необязательно означает мобилизацию на фронт (коллаж РБК-Украина)
Повестка-призыв на срочную военную службу. 29 октября прошлого года вступил в силу Закон Украины №2678-IX. Он определяет, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. А призывные комиссии образуют, чтобы проводить медосмотр людей, стоящих на военном учете и которым уже исполнилось 27 лет. Также берут их на военный учет или исключают из него. В таких ведомствах им выдают направление, если такие мужчины хотят поступать в университеты.
Мобилизационное распоряжение могут вручить военнообязанным, прошедшим медицинскую комиссию и признанным пригодными к несению военной службы.
"Такой вид повестки – это уже непосредственный призыв на военную службу. Им вас обязали явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для дальнейшего обучения и отправки на войну", – объясняет Станислав Полевой.
Кто может вручать повестки
В соответствии с пунктом 55 Положения о мобилизационной подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту повестки могут вручать:
- сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;
- представители органов местного самоуправления;
- руководители учебных заведений;
- руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности.
Раньше повестки могли вручать и управляющие многоквартирными домами. Но их исключили из числа тех, кто может это делать.
"Итак, ни директора ОСМД, ни руководители управляющих компаний не уполномочены выдавать повестки гражданам", – обращает внимание адвокат.
Что должно быть указано в повестке:
- вид повестки;
- фамилия, имя и отчество;
- адрес проживания;
- реквизиты распоряжения;
- адрес территориального центра комплектования, куда следует прибыть человеку;
- список документов, которые необходимо иметь с собой.
Обратите внимание. Повестку должен выписать на конкретное лицо руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).
Только лично. Может ли кто-нибудь расписаться за вас при получении повестки
Во время мобилизации гражданин обязан лично явиться в воинскую часть или на сборный пункт военного комиссариата в срок, указанный в повестке. Поэтому военнообязанный должен только сам лично получить повестку и расписаться в ней. Это прописано в пункте 3 статьи 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке".
"Прежде чем расписаться о получении повестки, проверьте правильность указанных в ней данных: ваша фамилия, имя и отчество, адрес, контакты. Военная специальность должна совпадать со специальностью, которая записана в вашем военном билете. Должны быть указаны дата, время, адрес места сбора и перечень документов, которые необходимо иметь при себе. Важно, что повестка должна быть скреплена печатью и подписью военного комиссара", – советует адвокат ЮФ Gracers.
Штрафы и лишение свободы. Можно ли отказаться от получения повестки
По словам Станислава Полевого, отказаться от получения повестки можно. Но для этого требуются объективные причины. Например, вы можете это сделать, если в повестке указаны не все личные данные или если она заполнена с ошибками.
"Если в повестке обнаружили ошибки, можно отказаться от ее подписания. Также обратите внимание на то, кто вам ее вручает. И вообще уполномочено ли это лицо это делать", – говорит он.
Тогда сотрудник военкомата или уполномоченное лицо должно составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей. В акте следует указать причины отказа. Акт будет передан в центры комплектования. Там должны исправить ошибки, и после этого в любом случае вам такую повестку все-таки дадут.
Если вы получили повестку, но не явились в центр комплектования, это считается нарушением правил мобилизации. За это предусмотрены следующие санкции:
- админответственность по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях – вы должны уплатить штраф в размере от 1700 до 3400 грн (3400-5100 грн для должностных лиц), если речь идет о повестке для уточнения данных или прохождении медкомиссии.
- уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет может наступить по статье 336 Уголовного кодекса Украины, если человеку вручили "мобилизационное распоряжение" (то есть для отправки в подразделение, после прохождения медкомиссии и с указанием воинской части, куда она отбывает) и он не явился на место сбора.
"В целом, законность получения повестки – это в каждом случае ситуация индивидуальная. Поэтому советую обратить внимание на содержание таких повесток и на то, кто ее вам пытается вручить. Также важно, что получение повестки не означает, что вас в тот же день мобилизуют и отправляют на фронт. Но забывать о своих правах и обязанностях не стоит", – обращает внимание Станислав Полевой.
Отметим, во время военного положения в Украине действуют ограничения по пересечению государственной границы. Мужчинам, достигшим призывного возраста, запрещено покидать пределы страны. Мы писали, что грозит мужчинам, уехавшим за границу незаконно.
Также адвокат рассказал, могут ли вас задержать при отказе получить повестку.
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