Доллар и евро подешевели в обменниках

Украина, Пятница 19 декабря 2025 12:13
Доллар и евро подешевели в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 19 декабря снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро уменьшился на 8 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 декабря средний курс продажи доллара в обменниках снизился на 5 копеек по сравнению с 18 декабря и составляет 42,5 гривны, курс евро уменьшился на 8 копеек – до 49,91 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,99 гривны (-0,05 гривны), евро – по 49,29 гривны (-0,09 гривны).

На межбанке в результате торгов 18 декабря курс доллара находился на уровне 42,19 – 42,23 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 19-20 копеек ниже закрытия торговой сессии 17 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,52-49,54 гривен, что на 26-27 копеек ниже курса 17 декабря.

Курс в декабре

На протяжении 1-19 декабря курс покупки-продажи доллара в обменниках почти не изменился – он снизился на 3-4 копейки (с 42,01-42,54 гривен 1 декабря до 41,99-42,50 гривен 19 декабря). За этот же период курс евро вырос на 44-47 копеек – с 48,82-49,47 гривен до 49,29-49,91 гривен.

При этом, официальный курс НБУ доллара вырос на 7 копеек – с 42,266 до 42,3374 гривен, а курс евро вырос на 70 копеек (с 48,8933 до 49,594 гривен).

На межбанковском рынке наблюдалась подобная динамика. 1 декабря курсы купли-продажи доллара составляли 42,34-42,37 гривен, а евро - 49,27-49,28 гривен. К 18 декабря курс доллара снизился на 14-15 копеек (до 42,19-42,23 гривен), а курс евро вырос на 25-26 копеек (до 49,52-49,54 гривен).

Рост курс евро объясняется снижением стоимости доллара к евро на международном рынке.

