Дешевле горючее – хуже? Как водителям проверить качество бензина и выбрать АЗС
Несмотря на опасения водителей относительно возможного дефицита горючего и скачка цен, рынок остается стабильным. В то же время риски для логистики и ценовой ситуации все еще сохраняются из-за войны и международных факторов.
Почему премиальные АЗС дороже конкурентов, стоит ли доверять дешевым заправкам и при каких условиях дизель может резко подорожать, – в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин.
Главное:
- Переплата за горючее на премиальных АЗС частично компенсируется бонусными программами.
- До конца августа рынок горючего, вероятно, будет стабильным с возможностью незначительного снижения цен.
- Основной риск для мирового рынка нефти – возможные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии.
- В прифронтовых регионах водителям следует иметь запас горючего из-за возможных перебоев со снабжением.
- Качество дешевого горючего может отличаться, но проблемы возникают не только на небольших АЗС.
- Лучший ориентир для водителя – собственный опыт и репутация заправки, а не только цена на потолке.
АЗС – не только о топливе: за что платят водители
– Разница в цене между ''Укрнафтой'' и премиум-сетями уже превышает 300 гривен на баке. Стоит ли водителям переплачивать за бренд или это исключительно маркетинг?
– Не все так однозначно, как вы говорите. Эти 300 грн на баке часто возвращаются бонусами, потому очевидной переплаты нет.
Если посмотреть на маркетинговые механизмы, то так оно и выходит. У Укрнафты гораздо меньшие скидки, чем у некоторых других сетей. Кроме того, когда водители заправляются, им нужно не только горючее, но и сервис. Они хотят чувствовать себя более комфортно.
Поэтому на премиальные АЗС едут не только за горючим, но и за дополнительным чувством уверенности. За это и платят чуть больше. Так было всегда.
– Почему на одной заправке топливо стоит дешевле, а на другой – дороже? Действительно ли налоги на литр горючего в разных сетях могут отличаться в два-три раза?
– Дело не в налогах, а в алчности. Кто-то платит налоги полностью, а кто-то – нет. Налоги одинаковы для всех, мы живем в едином экономическом пространстве. Просто кто работает честно, а кто ищет способы сэкономить.
Кто платит все, кто - только часть. У кого зарплаты официальные, у кого – в конвертах. У кого-то стоят схемы, чтобы горючее не проходило по счетчику, а у кого-то все официально. Потому и возникает такая разница.
Наш бизнес до сих пор остается частично серым. Но это уже вопрос налоговиков.
Читайте также: Предпосылок для снижения цен нет? Почему стоимость горючего зависит от ураганов в США
Стелы замерли, но есть неочевидная угроза роста цен
- Увидим ли мы на стелах какие-то новые ценники до конца августа или рынок окончательно зафиксировался?
– Сейчас рынок зафиксировался. Но я не могу сказать, что будет до конца августа, потому что рынок достаточно волатильный и возможны определенные всплески.
На мой взгляд, сейчас имеем фиксацию с небольшой возможностью для снижения . Однако это зависит от многих факторов. Например, от погоды, ситуации на Дунае, возможности увеличить поставки по Дунаю или через южное направление.
Также есть фактор США. Если там начнутся штормы и сократятся отгрузки в Европу, котировки в Европе могут резко возрасти. Штормовой сезон приходится преимущественно на сентябрь, хотя иногда ураганы начинаются в конце августа и продолжаются до октября.
Так происходит каждый год, но насколько сложной будет ситуация в этот раз, пока неизвестно. В прошлом году последствия штормов были достаточно серьезными.
Поэтому существуют погодные факторы, которые могут влиять на котировки в Европе, а затем и в Украине. Но это более долгосрочные причины.
Если говорить о более коротких периодах, то относительно Ирана ничего особенного мы не ожидаем. Ситуация с Ормузским проливом уже ясна: она будет перекрыта надолго, но рынок уже адаптировался к работе в таких условиях. Поэтому каких-либо резких изменений пока не ожидается.
– Если конфликт на Ближнем Востоке обострится с новой силой, вернется ли угроза дизеля по 100 грн или рынок уже адаптировался?
– Само перекрытие Ормузского пролива уже не будет иметь такого влияния. Работают нефтепроводы, есть альтернативные маршруты поставок.
В Саудовской Аравии действует мощный нефтепровод, в Объединенных Арабских Эмиратах также работает свой маршрут транспортировки. Поэтому влияние перекрытия пролива уже не критично.
Другое дело – возможные удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии или нефтяным месторождениям. Это может влиять на цены.
Но само перекрытие пролива уже не определяет ценообразование на нефть так, как раньше.
Читайте также: Или запасаться топливом сейчас? Почему цены на АЗС замерли и чего бояться водителям осенью
Действительно ли для авто опасно дешевое горючее
– Обоснованы ли опасения водителей относительно качества дешевого топлива на дискаунтерах? Действительно ли дешевое топливо на небольших заправках некачественно, или все это маркетинговые страшилки крупных монополистов?
– Сейчас на рынке есть разное топливо. В Украине работает много мини-НПЗ, производящих дизель и бензин. Поэтому суррогатной продукции тоже хватает, особенно в сегменте бензина. По дизелю ситуация лучше.
Что касается страшилок о качестве, то большие сети часто используют их, чтобы не терять клиентов.
– Как обычному водителю понять, стоит ли доверять заправке с самыми дешевыми ценниками на потолке?
– Лучше всего доверять той АЗС, которой человек пользуется многие годы. Обычно водители хорошо знают свою местность и понимают, кто и чем торгует.
Не бывает так, что открывается новая АЗС, и все сразу туда едут. Здесь всегда работает сарафанное радио. Люди подскажут и расскажут, что там действительно продают. Даже персонал иногда прямо говорит, качественное горючее или нет.
- Как водителю самостоятельно проверить, качественное ли топливо, и стоит ли верить "на глаз" паспортам качества на заправке?
– Паспорта качества могут не обновляться длительное время, поэтому ориентироваться только на них не стоит.
Если человек действительно хочет проверять горючее самостоятельно, можно приобрести ареометр и измерять плотность .
Для дизельного горючего плотность около 835 кг/м³ свидетельствует о более-менее качественном продукте. Если показатель ниже, это уже повод задуматься.
Для бензина ориентиром примерно 750 кг/м³. Далее нужно смотреть на конкретные характеристики: если плотность ниже, качество может быть хуже.
– Насколько реально рядовому водителю экономить на топливе из-за приложений и бонусов сетей АЗС, эти скидки уже заложены в завышенную цену на потолке?
– Это всегда маркетинг. Скидки уже заложены в маржу. Все покупают горючее примерно по одинаковой цене и продают его также примерно по одинаковой цене.
Разница заключается в том, что кто платит больше налогов, кто имеет большие расходы на персонал. Поэтому и могут быть разные цены.
Но на входе, на границе, цена для всех одинаковая.
Читайте также: Основная проблема – FPV. Смогут ли мобильные АЗС заменить заправки и при чем здесь курьеры
Кому следует делать запасы горючего уже сейчас?
– Есть ли в Украине угроза локального дефицита горючего из-за вражеских атак на логистику и советуете ли вы держать канистры впрок?
– В прифронтовых районах я бы советовал иметь запас горючего. Там возможны сбои в логистике и снабжении, и это вполне реальный риск.
В других регионах Украины, где нет боевых действий и не прифронтовые, пока такой угрозы нет.
– Как изменилось поведение украинских водителей: стали ли они массово считать каждую поездку и чаще выбирать самые дешевые сети?
– Я бы не сказал, что поведение существенно изменилось. В общем, люди ездят так же, как и раньше.
Что касается более дешевых сетей, то сейчас все работают примерно в одном ценовом диапазоне. Укрнефть фактически выровняла рынок.
Если посмотреть на цены, то разница между сетями минимальна. К примеру, на Укрнефти цена может быть 89,90 грн, а на ОККО – 93,90 грн, но 4 гривны из ОККО возвращается бонусами. В результате фактическая стоимость получается одинаковой.
Поэтому сейчас можно говорить, что на рынке практически сформировалась одна стоимость для всех.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.