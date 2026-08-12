ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

"Пара канистр не помешает": что будет с ценами на АЗС и почему стоит делать запасы

10:58 12.08.2026 Ср
3 мин
Прогноз по 100 грн/л может вернуться, но при одном условии
aimg Мария Кучерявец
"Пара канистр не помешает": что будет с ценами на АЗС и почему стоит делать запасы Фото: Украинцам советуют держать небольшой запас топлива (инфографика РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Цены на топливо в Украине пока остаются стабильными, а прогноз по дизелю по 100 грн/л на август отменен. В то же время, ситуация остается непредсказуемой, поэтому стоит иметь определенный запас горючего.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Главное:

  • Ситуация на рынке горючего: Пока остается полностью непрогнозируемой из-за высокой турбулентности. На ценообразование оказывают влияние как мировые факторы, так и внутренние условия в Украине.
  • Прогноз по 100 грн/л отменен: В настоящее время ценники на таком уровне не грозят украинским АЗС, если не произойдет новая эскалация на Ближнем Востоке.
  • Дефицита горючего нет: Августовские контракты закроют потребности рынка в полном объеме.
  • Главный триггер: Цены могут как радикально упасть (в случае соглашения США и Ирана), так и снова подскочить из-за мирового дефицита нефти.
  • Внутренние риски: Системные удары РФ по украинским нефтебазам и логистике.
  • Важно запастись: Эксперт советует украинцам иметь небольшой запас горючего - "пару-тройку канистр", особенно перед зимой.

Что влияет на мировые цены на нефть и горючее

Ситуация на Ближнем Востоке: Дальнейшие цены в мире напрямую зависят от того, договорятся ли Соединенные Штаты с Ираном.

Два основных сценария:

  • Положительны: если будет мир, цена может упасть очень радикально - даже ниже, чем в начале иранской войны в конце февраля.
  • Эскалация: если напряжение продолжится, цены снова будут расти из-за мирового дефицита нефти и горючего. Между этими сценариями возможны разные промежуточные фазы.

Какая ситуация с наличием горючего в Украине

Проблем с наличием горючего пока не предвидится, поскольку украинские компании неплохо законтрактовались на август, говорит эксперт.

В то же время, существуют внутренние риски: россияне активно атакуют склады и логистические маршруты, поэтому гарантировать стабильность на 100% нельзя.

Будет ли дизель по 100 гривен?

Сейчас и на ближайшую перспективу прогноз по дизелю по 100 грн окончательно отменен, и есть надежда, что к нему не придется возвращаться.

Однако этот прогноз может стать актуальным снова, если снова обострится ситуация на Ближнем Востоке, отмечает Куюн.

Рекомендации: почему нужен запас горючего

Для граждан: Не мешает сделать небольшой запас горючего на пару-тройку канистр (или больше) на зиму.

Для государства и муниципалитетов: Иметь определенные запасы необходимо, чтобы избежать ажиотажа, паники и очередей на заправках, когда начинают расти цены или разбиваются пути поставки.

Эффект от запасов: Это поможет избежать пиковых нагрузок на систему (как это было весной и в июле, когда фуры опустошали заправки) и позволит не держать большие централизованные склады. Кроме того, чем больше ресурсы будут децентрализованы и рассеяны, тем сложнее их достать врагу.

Читайте также: АЗС заморозили ценники. Сколько стоит бензин, дизель и автогаз 12 августа
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Цены на бензин АЗС Бензин Дизтопливо Газ Цена на газ
Новости
Враг меняет тактику: зачем РФ запускает ракеты из КНДР по одной
Враг меняет тактику: зачем РФ запускает ракеты из КНДР по одной
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем