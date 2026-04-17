Запрещены ли искусственные цветы на кладбище? Что говорит Церковь и как побороть "силу привычки"

Накануне поминальных дней вопрос искусственных цветов на кладбищах как никогда актуален. Пока в одних населенных пунктах от пластика уже отказываются, в других - до сих пор "продолжается борьба".
Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.
Священник рассказал, что искусственные или пластиковые цветы, венки или другие лишние декоративные украшения оставлять на могилках родных на кладбище не нужно.
Это, по его словам, и "рекомендации" Церкви, и "пожелания".
"Если мы будем оставлять пластиковые цветы. Или, например, другие какие-то вещи приносить... Пластик, мы знаем, долго разлагается. Около 100-150 лет нужно, чтобы пластик разложился", - напомнил Бобик.
Он объяснил, что этот вопрос очень важен, ведь речь идет о загрязнении окружающей среды.
"И как следствие - потом мы видим, что очень много болеют дети, взрослые. Вследствие этого всего. Нашего отношения к окружающей среде и к будущим поколениям", - констатировал отец Иван.
На самом деле, по его мнению, "на кладбищах нужны живые цветы".
"Или же можно засеять травой - чтобы был газон на могиле", - посоветовал настоятель храма.
Ситуация с искусственными цветами на кладбищах в Украине, по словам Бобика, "зависит от конкретного региона".
"Например у нас (в городе Бровары Киевской области, - Ред.) есть Духовный совет. Такое объединение конфессий нашего города. Где мы этот вопрос поднимали, обсуждали и говорили, чтобы люди не несли искусственных цветов на кладбище", - поделился священник.
В то же время он признал, что "все равно люди несут".
"Не так легко это все искоренить. Тем более для кого-то это - коммерция", - констатировал настоятель храма.
Говоря об успешной "борьбе" с искусственными изделиями на могилках, он вспомнил Западную Украину.
"Я знаю, например, на Западной Украине некоторые священнослужители (особенно в селах), уже избавились от этой традиции насчет пластиковых цветов", - поделился Бобик.
Между тем в городах, по его словам, сделать это труднее.
"Потому что там - много храмов. Не так все легко. А на таком, сельском уровне, это возможно сделать", - подытожил священник.
