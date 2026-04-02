Конец эпохи 2 Мбит/с: в Минцифры готовят новый стандарт скорости интернета

10:14 02.04.2026 Чт
Новый стандарт скорости интернета будет учитывать военные реалии
aimg Константин Широкун aimg Дмитрий Левицкий
В ближайшее время в Украине появится новый стандарт скорости интернета, который будет учитывать реалии боевых действий.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько в интервью РБК-Украина.

Читайте также: ИИ с украинским ДНК. Зачем Украина создает свою языковую модель и когда она заработает

"Раньше украинцы сталкивались с парадоксом: в рекламе провайдеры обещали "космическую" скорость, но юридически этот показатель никак не регулировался. Если интернет был медленным, государство не имело инструментов, чтобы защитить потребителя. Закон 4670-IX наконец исправил это - теперь скорость интернета официально закреплена как критерий качества услуги", - отметил Прибитько.

По его словам, сейчас Минцифры разрабатывает приказ, который зафиксирует конкретные цифры скорости, обязательные для всех операторов. Сейчас устаревшие нормы для мобильного интернета устанавливают лишь 2 Мбит/с.

"Но мы опираемся на реальность: по данным Ookla на начало 2026 года, медианная скорость в Украине уже составляет более 43 Мбит/с. Наша цель - установить такой стандарт, который бы стимулировал операторов улучшать сети, а не просто соответствовал устаревшим нормам", - добавил глава Минцифры.

При этом, Украина учитывает и реалии войны - сети повреждены, поэтому показатели качества будут расти постепенно до 2030 года.

Следить за тем, чтобы операторы честно выполняли эти требования, будет НКЭК (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций). Они имеют необходимое оборудование, чтобы независимо измерять качество связи и реагировать на жалобы пользователей.

Напомним, ранее мы писали, что в украинских поездах пассажиры могут воспользоваться беспроводным интернетом, однако условия доступа зависят от типа подвижного состава и маршрута. Бесплатный Wi-Fi доступен только в поездах "Интерсити".

РФ с ночи массированно атакует Харьков дронами: что известно о последствиях
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои