ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Как во времена Холодной войны: РФ наращивает ядерный потенциал у границ Финляндии

Понедельник 16 февраля 2026 17:10
UA EN RU
Как во времена Холодной войны: РФ наращивает ядерный потенциал у границ Финляндии Фото: Антти Хяккянен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Россия наращивает военные и ядерные силы в Арктике и строит новые военные объекты вдоль границы с Финляндией. Это напоминает период Холодной войны и требует повышенного внимания союзников по НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил в интервью Euronews.

Читайте также: Отпор агрессии РФ: Британия удвоит военный контингент в Арктике

Стратегический центр РФ - полуостров Кола

Хяккянен отметил, что ключевой стратегический потенциал России в регионе сосредоточен на полуострове Кола, где размещены ядерное оружие, подводные лодки и дальнобойные бомбардировщики.

Именно поэтому Арктика остается критически важным направлением для европейской обороны.

Он отметил, что свой самый большой стратегический потенциал Россия сосредоточила в районе полуострова Кола. Он имеет площадь 100 тысяч квадратных километров. В частности речь о ядерном оружии, подводных лодках и дальнобойных бомбардировщиках.

Финляндия усиливает собственные оборонительные возможности

Гяккянен отметил, что необходимо усилить бдительность сил НАТО на Крайнем Севере. По его словам, Финляндия участвует в программе SAFE, которая предусматривает финансирование совместных оборонных закупок в ЕС.

Ожидается, что страна может получить около 1 млрд долларов, значительную часть которых планируют направить на бронетехнику и беспилотники для сухопутных войск.

Европе нужна поддержка США

Финский министр также отметил, что в кратко- и среднесрочной перспективе европейские государства все еще нуждаются в военном присутствии США для обеспечения безопасности, даже несмотря на намерения Европы усиливать собственные оборонные возможности.

"В долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы европейцы имели свои сильные возможности. Но в краткосрочной, и даже среднесрочной перспективе, нам нужны США. Это имеет решающее значение для европейской безопасности", - заявил Хяккянен.

Что предшествовало

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Россия уже контролирует значительную часть Арктического региона - ей принадлежит около половины суши за Полярным кругом и почти две трети регионального ВВП.

На этом фоне в Белом доме заявили, что из-за роста военных рисков в регионе Вашингтон вынужден усиливать собственную роль в обеспечении безопасности Арктики.

Также сообщалось, что США стремятся ограничить возможности России и Китая по добыче полезных ископаемых в Гренландии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Арктика Российская Федерация
Новости
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Переговоры в Женеве: какие темы третьего раунда и почему Кремль изменил состав команды
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"