ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Ввели ли для водителей штрафные баллы: что говорит полиция

Вторник 06 января 2026 13:29
UA EN RU
Ввели ли для водителей штрафные баллы: что говорит полиция В Украине не вводили штрафные баллы для водителей (фото: facebook.com kyivpatrol)
Автор: Василина Копытко

В Украине не вводили систему штрафных баллов для водителей с 2026 года. Информация, которая активно распространяется в сети, не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Информация о штрафных баллах - фейк

В соцсетях появились сообщения о якобы запуске в 2026 году системы штрафных баллов для водителей - по примеру европейских стран.

По словам Билошицкого, эта информация является фейком.

Какая ситуация на самом деле

"Есть ряд законопроектов, которые имеют целью урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран. Однако пока этот вопрос находится только на рассмотрении, и никаких штрафных баллов не введено", - подчеркнул он.

Когда могут быть изменения

Чиновник подчеркнул, что о любых масштабных нововведениях в системе ответственности водителей общественность будут сообщать заранее.

"О таких решениях мы обязательно будем информировать заранее. Доверяйте проверенным источникам", - отметил Билошицкий.

Ввели ли для водителей штрафные баллы: что говорит полицияИнформация о системе штрафных баллов в Украине является фейком (скриншот)

Читайте также о том, штрафуют ли в ЕС за украинские водительские права.

Ранее мы делились советами, как водителям быстро проверить, выписали ли им штраф, а также как его можно оплатить онлайн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева Штрафы Водители
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка