Ввели ли для водителей штрафные баллы: что говорит полиция

В Украине не вводили систему штрафных баллов для водителей с 2026 года. Информация, которая активно распространяется в сети, не соответствует действительности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram .

Информация о штрафных баллах - фейк

В соцсетях появились сообщения о якобы запуске в 2026 году системы штрафных баллов для водителей - по примеру европейских стран.

По словам Билошицкого, эта информация является фейком.

Какая ситуация на самом деле

"Есть ряд законопроектов, которые имеют целью урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран. Однако пока этот вопрос находится только на рассмотрении, и никаких штрафных баллов не введено", - подчеркнул он.

Когда могут быть изменения

Чиновник подчеркнул, что о любых масштабных нововведениях в системе ответственности водителей общественность будут сообщать заранее.

"О таких решениях мы обязательно будем информировать заранее. Доверяйте проверенным источникам", - отметил Билошицкий.

Информация о системе штрафных баллов в Украине является фейком (скриншот)