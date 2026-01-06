Ввели ли для водителей штрафные баллы: что говорит полиция
В Украине не вводили систему штрафных баллов для водителей с 2026 года. Информация, которая активно распространяется в сети, не соответствует действительности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.
Информация о штрафных баллах - фейк
В соцсетях появились сообщения о якобы запуске в 2026 году системы штрафных баллов для водителей - по примеру европейских стран.
По словам Билошицкого, эта информация является фейком.
Какая ситуация на самом деле
"Есть ряд законопроектов, которые имеют целью урегулировать этот вопрос и в будущем ввести штрафные баллы по примеру передового опыта зарубежных стран. Однако пока этот вопрос находится только на рассмотрении, и никаких штрафных баллов не введено", - подчеркнул он.
Когда могут быть изменения
Чиновник подчеркнул, что о любых масштабных нововведениях в системе ответственности водителей общественность будут сообщать заранее.
"О таких решениях мы обязательно будем информировать заранее. Доверяйте проверенным источникам", - отметил Билошицкий.
Информация о системе штрафных баллов в Украине является фейком (скриншот)
