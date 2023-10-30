Влияют ли заявления Маска на работу Старлинков в Украине - ответ Федорова

Чиновник назвал Старлинки "критической инфраструктурой для войны" в настоящее время и "базовым компонентом для технологической войны".

"Это связь, это возможность нашим военным координироваться, передавать информацию, использовать системы ситуационной осведомленности, то есть быстро понимать, что происходит на поле боя и принимать решения", - объяснил он.

Глава Минцифры предпочитает "разделять" американского бизнесмена на того, кто выдает много Старлинков, быструю логистику и лучшие прайсы, и "другого Маска в X.com, который делает разные заявления, которые мы не поддерживаем, как и все в Украине, и для нас вообще дико слушать то, что он говорит".

"Поэтому я здесь буду говорить о первом Маске, который помогает со Старлинками. Сегодня Старлинки работают, с ними нет проблем. Мы работаем с компанией SpaceX и их продуктом Starlink. То есть все двигается нормально", - рассказал Федоров.

По словам министра, украинская сторона также будет перед будущими холодами и новыми возможными вызовами получать новые партии Starlink. Они закупаются польскими коллегами, но "все же находясь в этой коммуникации с компанией SpaceX".

"Поэтому все работает, для нас это важно, и надеюсь, что все будет работать", - сказал чиновник.

Объясняя, влияет ли "Маск-политолог" на работу компании "Маска-предпринимателя", Федоров подчеркнул, что США умеют строить институты, "влияющие на то, как развивается бизнес и есть определенная устойчивость процессов".

Скандалы со Starlink

Напомним, ранее американское издание CNN опубликовало отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Основатель SpaceX заявил, что якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям России, который пыталась нанести Украину с помощью беспилотников.

Как уточняется в книге, он опасался, что такие действия приведут к применению ядерного оружия. Позже Маск оправдался за свои действия.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Starlink некоторое время не работал возле Крыма. Но он сомневается, что к этому прямо причастен Илон Маск.

В середине сентября западные СМИ сообщали о том, что Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением действий Маска, заблокировавшего спутниковый интернет Starlink возле Крыма. Там полагают, что Маск мог поставить под угрозу национальную безопасность.

Добавим также, недавно Илон Маск оскандалился постом в соцсети, в котором высмеял просьбы президента Владимира Зеленского о помощи Украине для отражения агрессии РФ.